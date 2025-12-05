Psicólogos exigen una equiparación salarial

Ante un escenario de creciente demanda y una "marcada falta de políticas públicas que garanticen una atención integral", el gremio Apuap y el Colegio Profesional de Psicólogos de Jujuy expresaron su profunda preocupación por la "crítica situación que atraviesa el servicio de salud mental en hospitales y centros de salud de toda la provincia".

Según advirtieron, la falta de profesionales de psicología se volvió un factor determinante que impide brindar respuestas adecuadas frente al sostenido aumento de consultas y urgencias. "La salud mental requiere un abordaje integral e interdisciplinario, donde el rol del psicólogo sea reconocido con la misma responsabilidad y valor que el del psiquiatra", señalaron desde las entidades.

Sin embargo, denunciaron una desigualdad salarial alarmante: mientras un profesional de psicología percibe $7.550 por hora de guardia, la cifra que reciben los psiquiatras prácticamente duplica ese monto, aun cuando comparten las mismas responsabilidades y atienden la misma cantidad de pacientes en contextos de urgencia. A pesar de los reiterados reclamos elevados por el sindicato junto a los equipos de trabajo, las respuestas del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Mental "han sido evasivas o limitadas a medidas transitorias que incluso contradicen normativas vigentes", señalaron, advirtiendo que esta situación expone a riesgos tanto a trabajadores como a pacientes.

A la problemática salarial se suman otras dificultades estructurales: la escasez de camas para guardias e internaciones, turnos cada vez más espaciados en atención psiquiátrica y psicológica, y un agotamiento extremo del personal debido a la sobrecarga laboral. Según explicaron, esto deriva en un circuito de urgencias donde muchos pacientes regresan una y otra vez sin lograr estabilizarse ni obtener un seguimiento adecuado.

Los datos nacionales también exponen la magnitud del problema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres personas en Argentina padece algún problema de salud mental desde los 20 años, un indicador que contrasta con el escaso presupuesto destinado al área. "La ausencia del Estado frente a una problemática tan urgente se vuelve evidente", remarcaron las organizaciones.

Frente a esta crisis, los trabajadoras de las guardias de Salud Mental formularon una serie de exigencias dirigidas al Gobierno provincial: Equiparación salarial inmediata entre psicólogos y psiquiatras. Aumento del presupuesto para garantizar guardias completas, equipos interdisciplinarios y dispositivos de seguimiento. Reconocimiento pleno del rol del psicólogo/a dentro del sistema público de salud. Audiencia urgente con el ministro de Salud para abordar de manera responsable la situación.

Tanto Apuap como el Colegio de Psicólogos advirtieron que la continuidad del sistema de atención depende de respuestas inmediatas y de políticas serias que fortalezcan un sector que hoy se encuentra al límite.