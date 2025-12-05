Seom pide soluciones para mil municipales

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) Jujuy volvió a poner en el centro de la agenda la crítica situación salarial que atraviesan trabajadores de distintos municipios de la provincia. La organización exigió al Gobierno provincial que se efectivice de manera inmediata el pago del salario de inicio para todos los municipales, ya que -según advirtió- alrededor de 1.100 empleados de planta permanente, comprendidos entre las categorías 12 y 20, perciben haberes netos por debajo del salario inicial, que para noviembre fue de $730.000.

Desde el sindicato explicaron que esta irregularidad se genera por la aplicación de un adicional remunerativo no bonificable (Anexo V), que provoca que un jornalizado de primera o un trabajador recién ingresado cobre un salario superior al de empleados con más de diez años de antigüedad. "Es un hecho irracional e inaceptable", señalaron, al remarcar que la estructura salarial quedó desorganizada y sin criterios de antigüedad o jerarquía.

El Seom alertó además que el salario inicial está por debajo de la línea de pobreza y que la ausencia de un verdadero escalonamiento destruye la carrera administrativa: desde el Jornal de 1º hasta la categoría 11 perciben prácticamente el mismo sueldo de bolsillo.

A la problemática se suma el malestar por la Circular Nº 40, donde se informó que la liquidación de diciembre 2025 contempla un aumento del 0%, acompañado por un bono de $300.000 desdoblado, medida que desde el gremio calificaron como "una maniobra para encubrir una política salarial nefasta". Por ello, exigieron la inmediata reapertura de paritarias para establecer incrementos razonables para diciembre 2025 y enero 2026.

Protestas en el interior

En paralelo, el sindicato viene acompañando distintos reclamos en municipios del interior. La primera protesta se realizó en San Pedro de Jujuy, donde trabajadores municipales llevaron adelante un paro y movilización por las calles céntricas, con presencia de la conducción sindical encabezada por Sebastián López. Entre los pedidos, insistieron en el pase a planta permanente, la recategorización y el blanqueo salarial.

"Queremos respuestas y fechas concretas para que el compañero esté tranquilo y sepa cuándo pasa a planta, cuándo se recategoriza y cuándo se blanquean sus haberes", afirmó López, quien también destacó el rol fundamental de los empleados municipales diciendo que "si la ciudad está limpia y hay obras, es porque hay trabajadores que ponen todo de sí; por eso deben tener un salario digno y sentirse reconocidos".

En Abra Pampa, afiliados del Seom también se movilizaron para exigir recategorizaciones, blanqueo salarial, provisión de indumentaria y manifestar su rechazo a las intimaciones recibidas por parte del Ejecutivo local.

Con este escenario, Seom Jujuy advirtió que continuará profundizando su plan de lucha si no se obtienen respuestas inmediatas y concretas.

