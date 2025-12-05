La Libertad Avanza Jujuy contará en la Legislatura con siete bancas "comprometidas a defender las ideas de libertad y desarrollo que impulsa el presidente Javier Milei a nivel nacional".

Acompañados por el senador nacional y presidente del partido en la provincia, Ezequiel Atauche; el diputado nacional Manuel Quintar; concejales, militantes y familiares, asumieron sus cargos Matías Paternó, Federico Canedi, Kevin Ballesty, Emiliano Vera Robinson, Fernanda Checa Monaldi, Sofía Ternavasio y María Tomé Gámez.

Los flamantes legisladores destacaron que su labor estará enfocada en promover leyes que amplíen las libertades individuales y fortalezcan las instituciones, al mismo tiempo que se constituyen como una oposición responsable.

Canedi afirmó que desde el bloque y como espacio político "vamos a seguir defendiendo la libertad de los jujeños. Todas aquellas leyes que desde Nación transformen la realidad argentina tendrán nuestro acompañamiento desde la provincia. Somos una oposición razonable".

Finalmente Ballesty apuntó: "Nuestro compromiso es ser una oposición real dentro de la Legislatura. Vamos a cumplir cada una de las promesas que hicimos durante la campaña y las que sostenemos desde mucho antes de pedir el voto".

La Izquierda "se fortalece con Alejandro Vilca y Lamia Debbo quienes acompañaron a los docentes de Adep, del Cedems, a los obreros de Ledesma, de la universidad pública y a las comunidades indígenas", escribió la legisladora Natalia Morales en su cuenta de Facebook.

"Hoy más que nunca levantamos las banderas del antiimperialismo" expresando "fuera 'yankys' de América Latina y no al genocidio en Palestina", y así lo demostraron en el recinto.