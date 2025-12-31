Tren Solar, 10 días de Orgullo Jujeño y nuevas experiencias

Con el inicio de operaciones el próximo viernes, se destacó oficialmente que el Tren Solar de la Quebrada no solo vuelve a rodar sino que inaugura un verano con un calendario robusto de experiencias que combinan innovación, sostenibilidad, cultura e identidad jujeña.

Una de ellas es "Cielo en Movimiento", que se realizará el 17 de enero próximo y que se trata de una invitación a descubrir la Quebrada de Humahuaca de una manera distinta, con energía limpia, paisajes únicos y propuestas pensadas para todos los públicos.

Asimismo, a partir del 2 de enero el Tren Solar invita a transformar la energía y vivir la Quebrada en movimiento, con una propuesta de verano que combina sus experiencias tradicionales con eventos especiales y una acción central: 10 días de Orgullo Jujeño. Durante este período, el Tren Solar se presentará como símbolo de identidad y pertenencia, reafirmando su compromiso con la comunidad local.

También hasta el 10 de ese mes, los residentes de Jujuy podrán acceder a tarifas promocionales con un 50 por ciento de descuento en las dos experiencias que ofrecerá el Tren Solar. La promoción "Orgullo Jujeño" está destinada exclusivamente a residentes jujeños, quienes deberán presentar su DNI donde figure que tienen domicilio en la provincia al momento de acceder al descuento. Esta acción busca promover el turismo interno y fortalecer el vínculo entre las y los jujeños y su patrimonio natural y cultural, según se destacó.

Por otra parte, se destacó que el ciclo "Cielo en Movimiento" regresa con su primera salida del año el 17 de enero. La experiencia combina observación del cielo nocturno, relatos de cosmovisión andina y gastronomía regional, ofreciendo una noche única bajo las estrellas en espacios emblemáticos como la Posta de Hornillos, con cena y observaciones guiadas por especialistas.

Otra de las grandes novedades de la temporada será "El Tren del Vino", cuya primera edición está prevista para el 1 de febrero. Esta experiencia integrará degustaciones de vinos jujeños, paradas en bodegas locales y gastronomía regional, potenciando el circuito vitivinícola y la producción de altura dentro del recorrido del tren.

Esta experiencia sensorial y cultural tendrá cupos limitados. La misma comienza en esta capital, desde donde los participantes partirán a Tumbaya y desde allí a la Posta de Hornillos en el Tren Solar. Al llegar, podrán disfrutar de una observación astronómica con telescopios profesionales, e identificar constelaciones como Cruz del Sur, Escorpio, Centauro y Virgo.