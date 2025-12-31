Sólo en Jujuy se celebra el año nuevo pre carnavaleando

Después del brindis en familia y los bailes populares por la celebración del nuevo año en Jujuy, la costumbre es trasladarse el 1 de enero hacia la Quebrada de Humahuaca para participar en la tradicional chaya de mojones de las comparsas, agrupaciones y cuadrillas de copleros.

Dejando atrás el insoportable calor de la ciudad, los jujeños se dirigirán a la región norteña, también calurosa pero mucho más benévola, para continuar celebrando en Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Uquía y en Humahuaca juntos a las instituciones carnestolendas.

En el poblado maimareño chayarán Los ácidos, la Agrupación Maimareña Casastchok, Los poderosos runkankos, la comparsa Cerro Negro, la Avenida de Mayo, la Cuadrilla Flor de molle, la Agrupación chayadísima Los PHO; y Los corazones alegres (de Sumay Pacha).

En Purmamarca el festejo será a las 15 en el mojón de la Agrupación Chala chala (en la comunidad Chalala, a 2 kilómetros del pueblo), luego de la chaya los festejos proseguirán en casa de las autoridades hasta el anochecer.

Más adelante en Huacalera, la comparsa Los alegres de Huacalera, presidida por Jesús y Rodrigo Cruz; y los vices Agustín Huanco y Daniel Cruz, al mediodía recibirán a los simpatizantes con una parrillada; a las 14 se chayará el mojón y desde las 16 cumplirán con las invitaciones.

En Uquía la comparsa Los corazones de puya puya se juntará en el mojón desde las 14 donde después de la chaya se bailará con los grupos Baty2, K'stygo, y Liberad2; y Los alegres de Uquía, después del ritual recorrerán las calles del pueblo cumpliendo con las numerosas invitaciones de sus simpatizantes.

Y en Humahuaca, esta noche a las 22 las comparsas saldrán a las calles hasta la medianoche y el 1 lo harán desde las 14 con invitaciones de sus simpatizantes.