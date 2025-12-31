Festejo por el Día de la Madre en la Casa del Jubilado

Durante el mes de octubre, la Casa del Jubilado llevó adelante una jornada especial en conmemoración del Día de la Madre. El festejo tuvo lugar en la sede de calle San Martín y estuvo destinado exclusivamente a quienes concurren habitualmente a la institución.

Ritmos que unieron generaciones

La propuesta incluyó un baile con una amplia variedad de estilos musicales, entre ellos tango, folclore, cumbia y música disco. La pista se transformó en un punto de encuentro donde los asistentes pudieron disfrutar, reencontrarse y compartir una tarde distinta, marcada por la alegría y la emoción.

Sorteos y reconocimientos

A lo largo de la jornada se realizaron sorteos y pequeños reconocimientos que aportaron un clima festivo y reforzaron el espíritu de celebración. Estos momentos fueron especialmente valorados por los participantes, quienes destacaron la importancia de contar con espacios pensados para el disfrute colectivo.

El encuentro concluyó con música y sonrisas, dejando como saldo una experiencia compartida que fortaleció los vínculos de acompañar a los adultos mayores.

“Un lugar de contención“

Más allá de las actividades visibles y los encuentros recreativos, la Casa del Jubilado cumple un rol silencioso pero fundamental: ofrecer un espacio donde las personas mayores pueden ser escuchadas.

En la vida cotidiana, muchas veces la adultez mayor queda relegada a la espera o al silencio. Frente a eso, la institución se consolida como un ámbito donde la palabra encuentra lugar y sentido.

La escucha como forma de cuidado

Conversar, compartir experiencias y expresar preocupaciones forma parte de una necesidad básica que no desaparece con los años.

En este contexto, la Casa del Jubilado se transforma en un punto de referencia para quienes buscan diálogo, acompañamiento y comprensión. La escucha atenta permite aliviar soledades, ordenar emociones y reforzar la autoestima, aspectos clave para el bienestar integral.

Vínculos que sostienen

El intercambio cotidiano entre quienes concurren genera lazos que van más allá de una actividad puntual. Las charlas espontáneas, el saludo diario y el reconocimiento mutuo construyen una red de apoyo que impacta positivamente en la vida de las personas mayores. Sentirse parte, ser nombrados y tenidos en cuenta fortalece la identidad y el sentido de pertenencia. En una sociedad que muchas veces acelera y deja atrás, estos espacios recuerdan que el respeto, la paciencia y la escucha también son formas de cuidado.

La Casa del Jubilado no solo abre sus puertas para actividades, sino que sostiene un lugar donde cada historia importa y cada voz merece atención. Un cierre que invita a mirar la adultez mayor desde la cercanía, la dignidad y el acompañamiento diario.