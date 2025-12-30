Nicolás Clady fue el mejor de la temporada

El tirador Nicolás Clady se quedó el Cóndor de Oro en la exitosa Fiesta Provincial del Deporte desarrollada en Tilcara, bajo la organización del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, con la colaboración del Gobierno de la Provincia y la intendencia de la ciudad quebradeña.

El joven deportista, de 21 años, tuvo una temporada brillante. Fue campeón nacional en Santiago del Estero, clasificando a los Juegos Sudamericanos Junior, en Paraguay, donde concluyó en el cuarto lugar. De esta manera, accedió al Mundial de Tiro con Escopeta que se realizó en Grecia.

Al recibir el máximo galardón, Clady reconoció que desde la vuelta de esta ceremonia, en el 2021, soñaba con el Cóndor de Oro. "Sentí una fuerte sensación en el pecho y en el corazón cuando escuché mi nombre", reconoció emocionado el integrante del Club Jujeño de Cazadores y Pescadores.

Los otros premiados fueron los siguientes. Atletismo: Santiago Fernández. Trail: Adrián Gaspar. e-sports: Lucas Garay. Automovilismo: Matías Clapier. Karate: Tahiel Audamás. Padel: Lucas y Nicolás Farfán. Handbol: Alberto Rodríguez. Ajedrez: Eduardo Robledo. Fútbol femenino: General Belgrano de Tilcara. Fútbol infantil: Hugo Sánchez. Fútbol quebradeño: Unión Deportiva Maimará. Fútbol profesional: Francisco Maidana. Natación: Amaya Simón. Golf: Oscar "Chacho" Abraham. Ciclismo: Máximo Gómez Ortuño. Gimnasia de trampolín: Santiago Ferrari. Triatlón: Rodrigo Burgos. Judo: Marcelo Torres. Pesas: Fátima Chungara. Boxeo: Alfonso Irigoytía. Patín artístico: Santino Torena. Vóley: Camila Hiruela. Básquet: Oscar "Chispa" Vaquera. Hóckey: Marco Cuadri. Rugby: Justino Rey Campero. Karting: Adolfo Serna. Mountain bike: Agustina Apaza. Tenis: Josefina Miranda. Tenis de mesa: Daniela Zapatero. Fútbol local: Carmen Galán. Taekwondo: Mateo Bordiga.

En tanto, los periodistas distinguidos fueron Claudio Serra, Gonzalo Vilte, Samuel Rentería y Sergio Lugo. También hubo reconocimiento a quienes no dejaron este año, a la trayectoria deportivo (Juan Francisco Catacata y María de los Ángeles Pérez) y a los dirigentes.

Asimismo, se rindió un homenaje a los últimos ganadores de los Cóndores de Oro que fueron la atleta María Emilia Batalla, el gimnasta Santiago Ferrari -el único que repitió la máxima distinción- y la patinadora artística Selene Miy.