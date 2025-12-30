Otro año exitoso del certamen más federal

Una nueva edición de Copa Jujuy Energía Viva que finaliza con éxito. Entre los campeones, Atlético San Pedro por segundo año consecutivo se quedó con el fútbol masculino mientras que Palermo en el femenino volvió a dar la vuelta olímpica luego de una edición.

Además, otro que repitió fue Ciudad de Nieva en vóley femenino, las "leonas" festejaron por tercer año consecutivo demostrando autoridad y que no se relajan imponiéndose a lo largo de la competencia con autoridad. En masculino el campeón fue Cidef.

En rugby también hubo bicampeón, ya que Gimnasia y Esgrima nuevamente se quedó con la "ovalada" al imponerse en la final ante Suri Rugby Club. Fue una disciplina que sigue desarrollándose.

En básquet hubo nuevos ganadores, ya que en masculino se impuso el debutante El Carmen Basket, mientras que en femenino Club Atlético Independiente.

Por primera vez, se jugó en hándbol, sirvió para mover una disciplina que pasó por un año de transición sin actividad federada desde la entidad madre que los nuclea. Universitario en masculino y Sportivo Rivadavia en femenino, levantaron la copa.

Así se cumplió con creces con una nueva edición del certamen más federal que posee el deporte jujeño, porque abarca desde la Puna, pasando por Quebrada, Valles y Ramal, todos juegan, como premisa desde la gestión del Gobernador Carlos Sadir a través del trabajo en conjunto entre el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Secretaría de Deportes, Ministerio de Seguridad, Policía, Ministerio de Salud, Same, el auspicio de la Companía de Seguros de Jujuy, InproJuy, la empresa Flecha Bus, y las instituciones madres de cada deporte.

Un dato particular, cada tarde de Copa Jujuy Energía Viva, se jugó prácticamente a estadio lleno, lo que marca que la gente disfruta de ver en acción a sus equipos en la competencia de cualquiera de las disciplinas.

Pero no se trató solamente de salir a la cancha y jugar, porque hubo un respaldo desde el estado provincial junto a los municipios para trabajar en conjunto con los clubes y mejorar la infraestructura con importantes obras entendiendo que a mejores escenarios, se crece en la calidad del juego y deportistas, como así también se mejora en todos los aspectos sociales.