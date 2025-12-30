89 víctimas fatales fue el saldo vial de este año

Las siniestralidades viales durante el 2025 continuaron siendo una de las principales causas de muerte no naturales en Jujuy. Desde enero y hasta el cierre del anuario de este matutino ocurrieron 89 decesos en distintas rutas nacionales y provinciales, zonas rurales y urbanas de la provincia. Enero (10), octubre (11) y noviembre (10) fueron los meses que más víctimas fatales registró la provincia y en contra posición, septiembre (1) fue el menor.

Sin embargo, se puede observar un importante descenso si comparamos con las fatalidades registradas durante 2024 y 2023, que alcanzaron las 113 y 123 respectivamente.

Según datos publicados por el Observatorio Vial Provincial, dependiente de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, durante el primer semestre de este año se registraron 2256 siniestros viales.

De ese total, 1132 dejaron personas lesionadas y 40 resultaron fatales, con un saldo de 48 fallecidas desde el 1 de enero al 30 de junio.

De los mismos datos se desprende que el 77 por ciento de las víctimas fueron hombres y el 23 mujeres. En tanto, el 26 por ciento de los hechos involucraron a conductores con alcohol en sangre.

Y si bien hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre el segundo semestre, un relevamiento realizado por este diario arrojó que desde el 1 de julio hasta el cierre de este anuario, 41 personas murieron en diferentes incidente viales.

Así, los números discriminados según cada mes del año, indicaron que en enero fallecieron diez personas, en febrero y marzo ocho cada uno, abril siete, mayo ocho y en junio siete.

En tanto, el segundo semestre registró seis en julio, ocho en agosto, uno en septiembre, once en octubre, diez en noviembre y cinco en diciembre.