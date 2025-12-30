Jujeños fueron estafados por más de 300 millones de pesos

En el 2025 que se va, uno de los delitos que más preocupó fue la proliferación de estafas virtuales en la provincia, las cuales dejaron víctimas que sufrieron la pérdida de más de 320 millones de pesos, durante los doce meses del año.

Se trata de una cifra aproximada que intenta poner el foco en la cantidad de dinero que es robado mediante diferentes modalidades de este tipo de ilícitos.

De acuerdo a un trabajo de investigación realizado por El Tribuno de Jujuy, las denuncias oscilaron entre estafas por 10 mil o 20 mil pesos, hasta casos en los cuales se superó los 10 millones.

Se trata de un delito, que muchas veces cuesta denunciarlo para quien lo sufrió, debido a la deshonra que sienta la víctima de estos hechos a la hora de acercarse a una dependencia para narrar lo que le sucedió y ocasionó pérdidas millonarias en cuestión de minutos.

Además, está calificado como informático, porque agrupa a "las conductas ilícitas que vulneran derechos de las personas y utilizan un dispositivo informático como medio para la comisión del mismo o como fin", de acuerdo a lo establecido por el documento titulado "Delitos informáticos en Argentina". El mismo fue desarrollado por la Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en el cual se plantean las modalidades existentes en los delitos descriptos.

Incremento de los delitos

Según el mencionado documento, durante los dos primeros años de la pandemia de Covid-19, se produjo un "incremento de denuncias sobre diferentes modalidades delictivas sucedidas en Internet. El aumento de casos pudo surgir por un mayor uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de servicios y aplicaciones".

Sin embargo, esto fue el contexto ideal para quienes agudizaron el ingenio al momento de pensar estrategias para cometer los ilícitos y así quedarse con patrimonio de las víctimas. Por lo tanto, hubo "una mayor sofisticación y complejidad en las técnicas de estos ilícitos, tanto así como la aparición de asociaciones ilícitas, que toman al cibercrimen como emprendimiento delictivo", aclara el texto editado por el organismo público.

Más allá de eso, a lo largo del presente año se pudieron detectar diez estrategias llevadas a cabo por los sospechosos para engañar y hacerse de montos económicos, en algunos casos millonarios.

Sobre las modalidades

Este diario clasificó las distintas modalidades existentes atendiendo a las características de las mismas y para que el lector lo tenga en cuenta al momento de estar viviendo situaciones de este tenor.

Servicio de internet. A la víctima la engañan con el ofrecimiento de un supuesto servicio, el cual puede ser mediante el llamado telefónico de un supuesto representante.

Hackeo de cuenta bancaria. La modalidad más típica porque se basa en el robo de los datos bancarios o de las cuentas de las billeteras virtuales.

Hackeo de whatsapp. Es una estrategia en la que sospechosos se adueñan de la aplicación para controlar y solicitar dinero a los contactos de la víctima.

El supuesto premio. Otro de los "anzuelos" utilizados por los sospechosos para estafar.

Beneficios para jubilados. Es una estrategia que apunta a un objetivo específico, siendo los jubilados quienes están en riesgo.

Falso descuento. Engañar en el contexto de la subida constante de los precios debida a la inflación.

Supuesta inversión. En tiempos de criptomonedas y de la proliferación de estrategias de inversión digitales, las estafas relacionadas a estas formas de ahorro, de manera virtual, se encuentran en auge.