Tras la tormenta, Vialidad Provincial trabajó en el despeje de la Ruta Nacional 52

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) desplegó equipos y maquinaria para realizar tareas de despeje y acondicionamiento sobre la Ruta Nacional 52, a la altura de Taire, luego de los derrumbes registrados a causa de las intensas tormentas que afectaron a la provincia.

Si bien se trata de una vía de jurisdicción nacional, la RN 52 es un corredor estratégico para la conectividad del oeste jujeño, por lo que personal de Vialidad Provincial intervino de manera inmediata para garantizar la transitabilidad y la seguridad de los usuarios.

Actualmente, la ruta se encuentra transitable con precaución, ya que persisten algunos tramos con material suelto, principalmente arena, especialmente en el kilómetro 185. No obstante, el tránsito fue restablecido tras las tareas de limpieza y remoción.

Desde la DPV informaron además que se mantienen en alerta permanente en los distintos campamentos viales, realizando inspecciones y monitoreos constantes ante posibles nuevas contingencias climáticas. En ese marco, señalaron que en la Ruta Provincial 73, en el sector de Palca de Aparzo, se aguarda la disminución de la crecida del río para avanzar con los trabajos necesarios que permitan restablecer plenamente la conectividad vial.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona.