Servicios

Cortes programados de luz para mañana

Las tareas de mantenimiento se realizarán en 126 viviendas ODIJ de las 47 Hectáreas y zonas aledañas

Domingo, 28 de diciembre de 2025 18:26

La empresa prestadora del servicio eléctrico informó que este lunes 29 de diciembre de 2025 se llevarán adelante trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, lo que requerirá interrupciones temporales del suministro en el barrio Alto Comedero.

Según se detalló, las tareas estarán a cargo del equipo técnico y se desarrollarán en dos turnos. En una primera etapa, el corte afectará a 126 viviendas ODIJ de las 47 Hectáreas y zonas aledañas, en el horario estimado de 08:00 a 09:00.

Posteriormente, entre las 09:30 y las 10:30, se realizará una segunda interrupción del servicio que alcanzará a las viviendas ODIJ de las 47 Hectáreas y sectores cercanos.

Desde la empresa indicaron que el suministro se restablecerá de manera automática una vez finalizadas las tareas. Además, recomendaron a los usuarios desenchufar los artefactos eléctricos que no sean de primera necesidad, a fin de evitar daños o inconvenientes cuando vuelva la energía.

Estas acciones forman parte del plan de inversión y mantenimiento, orientado a optimizar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la ciudad.

 

