Alto Comedero

Asistieron a familias por viviendas anegadas

Los efectivos realizaron tareas de drenaje y desagote de agua

Domingo, 28 de diciembre de 2025 17:20
BOMBEROS REALIZARON TAREAS DE DRENAJE Y DESAGOTE DE AGUA

Personal del Cuartel de Bomberos de Gorriti intervino durante la jornada en el sector Aeroclub del barrio Alto Comedero, donde se registraron viviendas anegadas como consecuencia de las intensas condiciones climáticas.

En el lugar, los efectivos llevaron adelante tareas de drenaje y desagote de agua de manera manual, con el objetivo de reducir los riesgos y evitar mayores daños en los domicilios afectados.

Asimismo, se brindaron recomendaciones preventivas a las familias, haciendo especial hincapié en la seguridad de los menores de edad que se encontraban en las viviendas.

Desde el operativo se priorizó el resguardo de las personas y el acompañamiento a los vecinos damnificados, en el marco de las acciones de asistencia ante emergencias que se despliegan ante este tipo de situaciones.

Ante cualquier emergencia, las autoridades recuerdan que se encuentra habilitada la línea 911 para solicitar asistencia inmediata.

