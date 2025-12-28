21°
28 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

lluvias
Tango
lluvias
Agua potable
Jubileo de los pesebres
Abra Pampa
busqueda
Neuquén
Precios
Diiocesis de Jujuy
lluvias
Tango
lluvias
Agua potable
Jubileo de los pesebres
Abra Pampa
busqueda
Neuquén
Precios
Diiocesis de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Santuario de Río Blanco

Monseñor Fernández presidió la misa de cierre del Año Jubilar

Esta mañana, a las 11, se celebró la última misa del año 2025 en el Santuario de Río Blanco

Domingo, 28 de diciembre de 2025 12:21

A pesar de la intensa lluvia, numerosos fieles se hicieron presentes para participar de la celebración religiosa. Debido al temporal, el tradicional encuentro de pesebres debió ser suspendido y fue reprogramado para el martes 6 de enero, a las 16, mientras que la santa misa se realizará a las 19.30.

Con cánticos y muestras de fe, honor y respeto a Dios Padre y a la Virgen, se llevó a cabo la misa, que estuvo marcada por un profundo mensaje brindado por el monseñor César Daniel Fernández.

Durante su homilía, el obispo recordó la historia de Jesús, concebido en María como parte del plan de salvación tras los pecados de la humanidad, y reflexionó también sobre el posible sentimiento de José al enterarse de la noticia. En ese marco, hizo hincapié en la importancia de que los fieles confíen en los planes de Dios para sus vidas.

“La familia se hace desde lo que tiene pensado para cada uno de nosotros. Podemos aprender de este ejemplo del discernimiento de María de hijo de Dios, de José”, expresó el Obispo.

“Lo que dios tiene es mejor de lo que nosotros pensamos”, concluyó Monseñor Fernández.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD