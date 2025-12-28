Monseñor Fernández presidió la misa de cierre del Año Jubilar

A pesar de la intensa lluvia, numerosos fieles se hicieron presentes para participar de la celebración religiosa. Debido al temporal, el tradicional encuentro de pesebres debió ser suspendido y fue reprogramado para el martes 6 de enero, a las 16, mientras que la santa misa se realizará a las 19.30.

Con cánticos y muestras de fe, honor y respeto a Dios Padre y a la Virgen, se llevó a cabo la misa, que estuvo marcada por un profundo mensaje brindado por el monseñor César Daniel Fernández.

Durante su homilía, el obispo recordó la historia de Jesús, concebido en María como parte del plan de salvación tras los pecados de la humanidad, y reflexionó también sobre el posible sentimiento de José al enterarse de la noticia. En ese marco, hizo hincapié en la importancia de que los fieles confíen en los planes de Dios para sus vidas.

“La familia se hace desde lo que tiene pensado para cada uno de nosotros. Podemos aprender de este ejemplo del discernimiento de María de hijo de Dios, de José”, expresó el Obispo.

“Lo que dios tiene es mejor de lo que nosotros pensamos”, concluyó Monseñor Fernández.