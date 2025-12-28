21°
28 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PALPALÁ
maxibásquet
Atlético Palpalá
Dibu Martínez
Nico Paz
lluvias
Tango
lluvias
Agua potable
Jubileo de los pesebres
PALPALÁ
maxibásquet
Atlético Palpalá
Dibu Martínez
Nico Paz
lluvias
Tango
lluvias
Agua potable
Jubileo de los pesebres

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Suspenden el "Jubileo de los Pesebres"

Debido a las condiciones climáticas el encuentro fue reprogramado para el 6 de enero.

Domingo, 28 de diciembre de 2025 10:24

La Pastoral de la Vida y la Familia informó que el Jubileo de los Pesebres, que debía realizarse hoy en el Santuario de Río Blanco, fue suspendido por la lluvia, el mismo se llevará a cabo el martes de 6 de enero a las 15, continuando con la Santa Misa a las 19:30.

La misa prevista para hoy a las 11, por el cierre del año jubilar, se desarrollará con normalidad en el Santuario de Río Blanco y será oficiada por el Obispo Monseñor Fernández.

Para mayo información solictan comunicarse a la secretaría del Santuario al teléfono 388-5225977.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD