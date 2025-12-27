Apuap realizó su asamblea de Memoria y Balance

Con una importante participación de afiliados de capital y del interior de la provincia, la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy (Apuap) llevó adelante su asamblea general ordinaria de Memoria y Balance correspondiente al período 2024-2025, en un contexto marcado por profundos cambios políticos, económicos y sociales.

Durante el inicio de la asamblea, la Comisión Directiva dio lectura al documento de Memoria, en el que se realizó un repaso de los principales acontecimientos a nivel internacional, nacional y provincial, haciendo especial hincapié en el impacto de las políticas de ajuste sobre el sector público y en los desafíos enfrentados por los y las trabajadoras profesionales. En ese marco, se destacaron también los avances y conquistas logradas a lo largo del año gracias a la organización, la unidad y la lucha colectiva del gremio.

Posteriormente, los y las afiliadas presentes escucharon la lectura del informe de inventario, el detalle de las cuentas de gastos y recursos, así como el informe del órgano de fiscalización. Tras el correspondiente análisis, la Asamblea aprobó por unanimidad la Memoria y el Balance del período, ratificando la transparencia y el compromiso de la conducción gremial.

En el mismo encuentro se desarrolló una Asamblea Extraordinaria, en la que se resolvió ratificar el trabajo y la pertenencia de Apuap a la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud (Fesintras). Asimismo, se aprobó por unanimidad la compra de materiales y el inicio de obra para la construcción de la nueva sede sindical, que estará ubicada en calle Patricias Argentinas 657. Este proyecto representa un avance estratégico para el gremio, ya que permitirá contar con un edificio propio, moderno y acorde a las necesidades actuales y futuras de una organización en permanente crecimiento.

Por otro lado, se destacó como un logro significativo la reincorporación del colega profesional Luis Sardina al hospital "Dr Miguel Miskoff" de Maimará. La medida fue alcanzada tras dos días de intensa lucha, unidad y acompañamiento por parte de la Comisión Directiva de Apuap, las delegadas, los trabajadores del hospital, la familia de Sardina y la comunidad de Maimará.

Cabe recordar que "el colega había sido notificado de su despido sin causa ni justificación el pasado 22 de diciembre, en vísperas de Navidad, situación que generó una profunda indignación, más aún teniendo en cuenta que es padre de un niño con discapacidad", expresaron en un breve comunicado en redes sociales. "La resolución, firmada por la Dra Florencia Forte, agravó el conflicto al concretarse en una fecha particularmente sensible", agregaron.

El 23 de diciembre, delegadas de Apuap, personal de salud y familiares realizaron una jornada de visibilización y protesta frente al hospital, acción que fue clave para lograr la marcha atrás de la medida. Desde el gremio remarcaron que la reincorporación de Luis Sardina constituye un acto de justicia y una demostración concreta de que la organización y la lucha colectiva son el camino para defender los derechos de los trabajadores profesionales.