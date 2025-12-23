Cámara de la Construcción y el Corredor Bioceánico

La Cámara Jujeña de la Construcción participó activamente de la reunión de cierre de la Mesa Estratégica Empresarial del Corredor Bioceánico, concretada recientemente y concebida como un espacio de articulación público-privada orientado a consolidar avances, compromisos y una agenda común vinculada al desarrollo del corredor, su impacto en el comercio regional, la logística y la integración con los países limítrofes.

En la oportunidad se llevaron a cabo paneles temáticos estratégicos, donde referentes del sector privado expusieron su mirada sobre los principales desafíos y oportunidades que presenta el Corredor Bioceánico.

En el panel de logística y transporte, la Cámara Jujeña de la Construcción estuvo representada por su presidente, Nicolás Benicio, junto a Juan Sánchez, de la Cámara Jujeña de Transporte Automotor de Cargas (Cajutac), y Alfredo Simón, del Colegio de Ingenieros. En este espacio se abordaron aspectos vinculados a la infraestructura crítica, la conectividad, el transporte de cargas y la planificación técnica necesaria para el fortalecimiento del corredor.

En su intervención, Benicio puso especial énfasis en la falta de inversión nacional sostenida en obra pública, señalando que esta situación limita seriamente el desarrollo de infraestructura estratégica indispensable para que el Corredor Bioceánico pueda desplegar todo su potencial. "Hablar de integración regional, logística eficiente y competitividad requiere necesariamente inversión en rutas, pasos fronterizos, conectividad y obras de base. Sin infraestructura, el corredor no puede consolidarse", expresó.

Asimismo, el presidente de la Cámara remarcó que la construcción es un sector clave para el desarrollo económico y la generación de empleo, y subrayó la importancia de retomar una planificación integral de obras que acompañe los procesos productivos y comerciales de la región.

Mientras tanto, en el panel de comercio y procedimientos fronterizos, participaron Nicolás Fiad, de Agropecuaria Los Blancos; y Jorge Zamudio, exfuncionario de Aduana y especialista en comercio exterior, quienes analizaron las dificultades operativas, normativas y de competitividad que enfrentan las empresas de la región.

Desde la Cámara Jujeña de la Construcción se valoró positivamente la realización de estos espacios de diálogo y articulación, y se reafirmó el compromiso institucional de seguir participando activamente en el debate y la planificación de políticas que fortalezcan la infraestructura, el empleo y el desarrollo sostenible de Jujuy y la región del NOA.

El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, contó con el acompañamiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy y una destacada convocatoria de representantes del sector privado, cámaras empresarias, profesionales y autoridades provinciales. La iniciativa tuvo el respaldo institucional de la ministra de Modernización de la Provincia, Isolda Calsina, quien acompañó el desarrollo de la actividad.