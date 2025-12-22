Balance alentador de la Uocra Jujuy tras un año difícil

Los trabajadores de la Uocra Jujuy cerraron el 2025 con una celebración que se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Gaucha, en un clima de camaradería que reunió a 2.500 trabajadores, balance y proyección hacia el futuro. El encuentro contó con la presencia del gobernador de la provincia, Carlos Sadir, y del secretario general del gremio, Ramón Neira, quienes compartieron la jornada junto a delegados, afiliados y referentes del sector de la construcción.

Durante el acto, se realizó un repaso del complejo escenario que atravesó el sector obrero a lo largo del año, marcado por la paralización de la obra pública a nivel nacional dispuesta por el gobierno de Javier Milei, una decisión que impactó de lleno en miles de trabajadores del rubro en todo el país. Sin embargo, en Jujuy, desde el gremio destacaron que el panorama comenzó a revertirse gracias a la intervención del Gobierno provincial y a la reactivación de obras estratégicas.

En su discurso, Ramón Neira subrayó que, pese a un inicio de año difícil, la actividad de la construcción logró repuntar en la provincia. "Fue un año muy duro para los trabajadores de la construcción, porque la paralización de la obra pública nacional nos golpeó fuerte, pero en Jujuy se pudieron generar alternativas que permitieron sostener y recuperar puestos de trabajo", expresó el dirigente sindical en diálogo con El Tribuno de Jujuy. En ese sentido, resaltó la ejecución de obras provinciales, como la construcción y mejora de rutas, escuelas y edificios públicos, además del impulso que brindó el desarrollo de la actividad minera, que se consolidó como uno de los motores del empleo en el sector.

CELEBRACIÓN | UN ACTO DE CAMARADERÍA QUE REUNIÓ A 2500 TRABAJADORES.

Neira remarcó que estas políticas permitieron bajar el número de desempleados dentro del rubro en la provincia, en un contexto nacional adverso. "No fue fácil, pero hoy podemos decir que el balance es positivo. Se sostuvo el trabajo y se generaron nuevas oportunidades para muchos compañeros", afirmó.

En cuanto a la situación salarial, el secretario general de la Uocra Jujuy reconoció que hubo mejoras en los porcentajes acordados, con incrementos del 1,4% y 1,2%, aunque aclaró que estos aumentos están lejos de cubrir las necesidades reales de los trabajadores. "Sabemos que no es el aumento que quisiéramos, porque los trabajadores padecen el día a día, el costo de vida y la inflación. Lamentablemente, las paritarias se negocian a nivel nacional y el sector de la construcción es uno de los más castigados", señaló.

Por su parte, la presencia del gobernador Carlos Sadir fue valorada por el gremio como un gesto de acompañamiento al sector obrero. Desde la Uocra destacaron el diálogo permanente con el Ejecutivo provincial y el compromiso con la obra pública como herramienta clave para sostener el empleo y la actividad económica.

Finalmente, tanto Neira como los trabajadores coincidieron en que, a pesar de las dificultades, el 2025 cierra con un saldo positivo y con expectativas renovadas. "Creemos que el año que viene va a ser mucho mejor. Hay proyectos en marcha y la esperanza de seguir recuperando trabajo para nuestros compañeros", concluyó el dirigente, en un mensaje de optimismo que marcó el cierre de la jornada festiva.