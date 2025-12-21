Fiel a su misión de vida, ayuda en Santa Cruz de la Sierra

Haber disfrutado de una niñez guiada por valores humanos en Tilcara, le permitió compartir una experiencia que le gratifica el alma, al ayudar desde su vocación de servicio a las personas que lo necesitan en Santa Cruz de la Sierra.

Es que Gloria Puca descubrió su instinto de solidaridad que le permitió viajar hasta el país hermano, cuando sólo era pequeña que buscaba colaborar con un par. Y la encontró siendo una mujer, gracias al Club de Leones que le ayudó a darse cuenta de esa misión. "Conocer a las personas que integran esta agrupación fue muy importante para mí, como persona y como ser humano", expresó Puca quien se formó en la Escuela 7 "Domingo Faustino Sarmiento", estudió el secundario en la Escuela Normal Superior "Dr. Eduardo Casanova" y, luego, Teología en San Miguel del Monte.

CONFRATERNIDAD | LA JUJEÑA CON UNO DE LOS MIEMBROS DE OTRO CLUB.

"Es lindo cuando los padres inculcan el respeto por los semejantes, desde que somos niños a través de la enseñanza", recordó la jujeña que hace veinticinco años brindaba ayuda a los niños de la calle con problemas de adicción ya que pertenecía a un grupo de jujeños solidarios que ya trabajaba con realidades difíciles de personas en situación de calle. Hasta que en una oportunidad, viajó con una amiga que la invitó a pasar las vacaciones en la ciudad de Tarija y desde ahí que se enamoró de la tierra "chapaca". En marzo de 2020 regresó a Bolivia con la mentalidad de quedarse a vivir, trabajó en la empresa biofarmacéutica latinoamericana LKM que comercializa remedios oncológicos y su jefa la invitó a participar del Club de Leones en Tarija, donde conoció la labor social, primero como secretaria y después se trasladó a Santa Cruz de la Sierra donde actualmente se desempeña en el área de marketing.

MERIENDA PARA NIÑOS | ELABORADA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS DE LA ESCUELA.

Vive en la cosmopolita ciudad boliviana desde hace cinco años, lugar al que se adaptó enseguida, sobre todo, en lo referente al Club de Leones ya que implica aportar a la sociedad, ayudando a cubrir necesidades en diferentes áreas. "Tuve que hacer capacitación desde la empresa LKM y me derivaron a Santa Cruz, que es un lugar metropolitano y donde hay inversiones a nivel internacional. Viene mucha gente extranjera a invertir y el sistema monetario es muy diferente a las otras ciudades que se encuentran en Bolivia. Eso fue muy importante para mi conocimiento como profesional y para conocer cómo trabajan los Leones en Santa Cruz de la Sierra", explicó Puca, orgullosa de pertenecer a la entidad reconocida como de excelencia al dar lo mejor para servir a la sociedad.

En lo que respecta a sus tareas, acerca del área de marketing, realiza su labor en locución y publicidad en las diferentes plataformas, redes sociales, Instagram y Tik tok, informando a la comunidad. "Lo que más me gusta de Santa Cruz de la Sierra es ver que los extranjeros tenemos posibilidades y que podemos cubrir las necesidades que ellos tienen. Nos ven como algo bueno y te integran dentro de su sociedad, ya sea como un aporte para su comunidad que es necesario y valioso", resaltó encantada de habitar tierra cruceña a través de una experiencia tan agradable como positiva.

TRABAJO DE SERVICIO | EN EL HOSPITAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.

Sobre la adaptación, remarcó que el sistema es diferente, al ser una ciudad tan grande y dividida por anillos. "Yo como argentina sentí que me ayudaron en todas las áreas y más al pertenecer al Club de Leones que es amplio y nos permite crecer todavía más, porque se encuentra en otros países del mundo", compartió la tilcareña que practica vóley y vive a tres cuadras de la plaza principal de Santa Cruz. No obstante, no olvida a su Jujuy natal por lo que se encuentra en permanentes viajes que enlazan Bolivia con Argentina. "Me siento a gusto en Bolivia porque puedo ayudar y ser solidaria, como argentina es bastante particular vivir aquí porque el argentino en sí tiene su encanto a nivel mundial, sobre todo por ser solidarios", dijo feliz de pertenecer a la hermandad importante como es el club. "Abarcamos 1.5 millones a nivel mundial ya que es una institución que está muy bien establecida y estructurada. Cuando conocemos a otro Club, tenemos el mismo sentir para abastecer, por ejemplo, a niños que son pacientes de hospitales", reveló.

Parte de conocer un país tiene su punto referencial en la gastronomía, entonces la jujeña remarcó que a las comidas se les da gran relevancia porque las 24 horas del día se puede encontrar un restaurante abierto para disfrutar de una sopa. "En Santa Cruz puede hacer mucho calor y, en Oruro, un frío bajo cero, el clima en Bolivia es tan diverso que se nota y mi desafío personal es conocer la riqueza del país, gracias a que hay personas que se abren y que ayudan para la adaptación".