Promotores en prevención del suicidio

El Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio por concluido el período de formación 2025, del que egresaron 25 promotores para la prevención y posvención del suicidio, con un acto en el Colegio de Ingenieros.

La entrega de los certificados estuvo a cargo de la psicóloga Adriana Bellman, titular del área de Salud Mental, junto al equipo de profesionales dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio.

Finalizada la ceremonia, Bellman destacó que "hemos culminado una etapa más, correspondiente a la 13° edición de la formación de promotores para la prevención y posvención del suicidio. Estamos muy conformes porque esta última instancia finalizó con 25 personas certificadas, sumando una nueva camada de promotores al servicio de la sociedad. El año próximo continuaremos con nuevas capacitaciones, con la expectativa de seguir sembrando estas semillitas en la comunidad".

Asimismo, señaló el creciente interés de la ciudadanía por participar en este tipo de propuestas, "notamos una gran convocatoria. Los participantes se llevaron numerosas herramientas y se mostraron predispuestos a brindar una primera contención y una escucha activa para acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad".

En ese sentido, Bellman remarcó que "se trata de una temática de la que aún cuesta hablar y sobre la que circulan muchos mitos, prejuicios y temores. Por eso es muy importante que las personas se animen a acercarse, despejar dudas y adquirir herramientas que permitan fortalecer una red de contención".

"La intención de estas formaciones es contribuir a la reducción de los índices de suicidio, promoviendo que cada persona, desde el lugar que ocupa, pueda intervenir de manera preventiva", agregó.

Finalmente, Bellman adelantó que en 2026 se prevé la realización de nuevas instancias formativas: "Tenemos pensado llevar adelante dos nuevas camadas, ampliar la inscripción y buscar espacios que nos permitan incorporar a más personas, con el objetivo de alcanzar a un mayor número de vecinos y vecinas".