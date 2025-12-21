Muchas ferias y escasas ventas a días de la Navidad

A cuatro días de la Noche Buena, entre las tantas ferias que se realizaron ayer, la tradicional que se monta en inmediaciones del Bachillerato Nº 2 (más conocida como feria del "Bachi") en San Pedrito volvió a mostrar una postal conocida, pasillos colmados de gente y una oferta que se expandió como nunca. Sin embargo, detrás de todo su movimiento, los feriantes coincidieron en una situación que se repitió de rubro en rubro: las ventas están lejos de lo esperado.

"Antes traíamos juguetes grandes y ahora solo chicos", contó una vendedora del sector, que reconoció haber tenido que diversificarse hacia artículos de bazar. Según explicó, hoy muchas familias priorizan regalos útiles o directamente ropa, dejando los juguetes como una opción secundaria.

CALZADO E INDUMENTARIA, NO REPUNTA

La situación se replica incluso entre quienes se dedican exclusivamente a la juguetería. "Bajó la venta, hay mucha competencia en distintas ferias y eso se nota", señaló Carla Vázquez, quien remarcó que, si bien la feria del "Bachi" creció en cantidad de puestos, las compras no acompañan como en otros años.

El fenómeno se repite en otros sectores. En bazar, las ventas son escasas y se concentran en productos puntuales como cortinas o sábanas, con la expectativa puesta más en Año Nuevo que es cuando las familias buscan renovar sus hogares. En indumentaria, el panorama se presenta aún más duro. "La plata no alcanza. La gente viene, pregunta precios, pero no compra", relató una vendedora de ropa nueva, que aseguró que este verano la actividad es mucho más baja que en temporadas anteriores, incluso con prendas desde los $5.000 o $10.000.

RUBRO JUGUETES | A DIFERENCIA DEL AÑO PASADO LAS VENTAS ESTÁN MUY BAJAS

Los artículos del hogar y la mercadería en general tampoco escapan a la tendencia. "La gente pasea y lamentablemente solo alimenta la vista", resumió un vendedor, que atribuyó la baja directamente a la situación económica.

En el mismo sentido, desde los puestos de cosméticos y adornos navideños señalaron que la circulación es constante, pero las compras se hacen "a cuenta gotas", con clientes que comparan precios y recorren antes de decidir.

Cabe destacar que a este escenario se le suma un factor clave que es la multiplicación de ferias navideñas en distintos puntos de San Salvador de Jujuy. Además de la del "Bachi", en estos días hubo ferias en el estadio "La Tablada", en el Parque "San Martín", la vieja estación y en el Cabildo. La sobreoferta, coinciden los feriantes, dispersó al público y profundizó la competencia. "Por cinco pesos se van al puesto de al lado", ejemplificó un vendedor.

ADORNOS NAVIDEÑOS

Con el aguinaldo ya cobrado y la expectativa puesta en algún repunte de último momento, los feriantes esperan los días cercanos a la Navidad con cautela y con relativa ilusión el Año Nuevo.

Desafortunadamente, a días de las fiestas de fin de año, la postal no es nada alentadora, mucha oferta, poca demanda, bolsillos medidos recorriendo ferias. En síntesis, un consumo que se toma su tiempo antes de decidir.