El tiempo en Jujuy

Sábado caluroso y con alerta por tormentas

Para hoy se espera una temperatura máxima de 33 °C.

Sabado, 20 de diciembre de 2025 08:29

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas fuertes para las zonas de Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi y para Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

1- Evitá salir.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En cuanto para la capital la mínima fue de 19 °C, mientras que la máxima llegará a los 33 °C, con probables tormentas aisladas para la tarde y en mayor posibilidad para la noche.

 

