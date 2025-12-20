Refuerzan rastrillajes terrestres y aéreos para hallar a Mónica Gutiérrez

El jefe de la Policia de la provincia, Comisario General Milton Sánchez, se sumó esta mañana a las tareas de rastrillaje que se desarrollan en la Quebrada de León, junto a efectivos policiales, bomberos y guías especializados.



En las últimas jornadas, de ayer y hoy el operativo incorporó apoyo aéreo con helicóptero, lo que permitió ampliar el radio de cobertura en las zonas de Bárcena, Volcán y sectores aledaños, considerados de difícil acceso. Esta herramienta complementa el trabajo que realizan las comitivas terrestres.



Desde el inicio participan la División Canes, Defensa Civil, personal de Volcán, Humahuaca, Susques y efectivos de la Región N°3, conformando un despliegue de gran magnitud. Las autoridades señalaron que la geografía del lugar presenta serias dificultades, por lo que gran parte del operativo se realiza a pie, incluso en áreas donde el tránsito resulta complejo para vehículos y animales.



El megaoperativo lleva diez días de trabajo ininterrumpido y, según se informó, las tareas continuarán hasta obtener resultados concretos. Desde la Jefatura de Policía reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad.



Quienes tengan información pueden comunicarse al 911 o acercarse a la unidad policial más cercana.