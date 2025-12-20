32°
20 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
TEMAS

Policiales

Refuerzan rastrillajes terrestres y aéreos para hallar a Mónica Gutiérrez

La Jefatura de Policía de Jujuy intensificó el operativo de búsqueda para dar con el paradero de Mónica Alejandra Gutiérrez (33 años), desaparecida desde el pasado 10 de diciembre en la localidad de Bárcena.

Sabado, 20 de diciembre de 2025 13:19

El jefe de la Policia de la provincia, Comisario General Milton Sánchez, se sumó esta mañana a las tareas de rastrillaje que se desarrollan en la Quebrada de León, junto a efectivos policiales, bomberos y guías especializados.

  

 
 


En las últimas jornadas, de ayer y hoy el operativo incorporó apoyo aéreo con helicóptero, lo que permitió ampliar el radio de cobertura en las zonas de Bárcena, Volcán y sectores aledaños, considerados de difícil acceso. Esta herramienta complementa el trabajo que realizan las comitivas terrestres.


Desde el inicio participan la División Canes, Defensa Civil, personal de Volcán, Humahuaca, Susques y efectivos de la Región N°3, conformando un despliegue de gran magnitud. Las autoridades señalaron que la geografía del lugar presenta serias dificultades, por lo que gran parte del operativo se realiza a pie, incluso en áreas donde el tránsito resulta complejo para vehículos y animales.


El megaoperativo lleva diez días de trabajo ininterrumpido y, según se informó, las tareas continuarán hasta obtener resultados concretos. Desde la Jefatura de Policía reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad.


Quienes tengan información pueden comunicarse al 911 o acercarse a la unidad policial más cercana.

