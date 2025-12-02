Asistencia tras fuerte temporal en San Pedro

El Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM) de San Pedro de Jujuy desplegó un operativo de asistencia inmediata a los vecinos, luego del intenso temporal de lluvia que azotó la ciudad desde la noche anterior. La activación se produjo apenas la reducción de la reducción, iniciando un rápido relevamiento en las zonas afectadas, complementado por la recepción de llamadas de auxiliar a través de la línea gratuita 103.

En barrios como Bajo San Martín, las pérdidas materiales fueron significativas. Las brigadas de Desarrollo Humano se acercaron a los domicilios para realizar el censo de daños y brindar ayuda inmediata. Se informó que numerosos residentes sufrieron la pérdida de elementos esenciales, como camas y colchones mojados, además de derrumbes en sus estructuras. La respuesta se centró en la asistencia material urgente casa por casa.

Para brindar soluciones a largo plazo, la Municipalidad anunció que trabajará en la construcción de nuevas habitaciones para las familias más afectadas. Estos proyectos emplearán materiales duraderos como columnas, hierro y bloques. Además, se planea la construcción de medianeras en los domicilios damnificados para prevenir futuras inundaciones y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Paralelamente, se llevó a cabo una intensa labor de limpieza y despeje de vías. La gran cantidad de agua caída arrastró tierra, ripio y, notablemente, muchos residuos que obstruyeron las bocas de desagüe, impidiendo el correcto drenaje. Integrantes del COEM, utilizando maquinaria y camiones, levantaron escombros y ripio, y realizaron la limpieza de los canales de riego.

El operativo en las calles también incluyó la normalización de servicios y la seguridad vial. El personal de Alumbrado Público procedió a atender la caída de ramas y cables cortados, cerrando zonas de peligro para evitar accidentes eléctricos. Por su parte, el equipo de Tránsito señalizó las calles que quedaron intransitables o afectadas por las obras en curso, buscando garantizar la seguridad de los ciudadanos.