Comenzó la tercera y última etapa de preinscripción a Primer Año

El Ministerio de Educación de Jujuy ha confirmado que hoy arrancó la tercera y última etapa de preinscripción para los estudiantes que buscan una vacante en el Nivel Secundario para el ciclo lectivo 2026.

Esta etapa final está dirigida a aquellos estudiantes que aún no cuentan con un banco asignado.

La tercera instancia de preinscripción se desarrollará según el siguiente calendario

2 y 3 de diciembre: Tercera Preinscripción (hasta dos escuelas.)

9 de diciembre: Asignación de “Momentos”. Para instituciones que aún presenten alta demanda.

11 de diciembre: Publicación de Vacantes. Se darán a conocer los listados resultantes.

12, 15 y 16 de diciembre: Instancia Final de Confirmación. Presentación de documentación para formalizar la inscripción.

El formulario para esta tercera instancia ya se encuentra habilitado en el sitio oficial del Ministerio de Educación: https://ingreso2026.jujuy.edu.ar/

Para registrar la preinscripción, el padre, madre o tutor debe contar con la constancia alfanumérica de alumno regular, la cual debe ser solicitada en la escuela primaria. Al ingresar esta clave, el sistema completará automáticamente los datos del estudiante, y el adulto responsable deberá consignar la información adicional requerida.