Los Tekis vuelve al 48° Festival del quesillo

El Festival del Quesillo y el folclore, promete recuperar su amplia convocatoria de público y su importancia en la región, con la actuación de Los Tekis y otras figuras folclóricas, convocados para la edición 48 el próximo 13 desde las 20 en el Complejo cultural y deportivo de San Antonio.

Cerca de fin de año, la propuesta folclórica y láctea de la región es una excusa acertada para comenzar a vivenciar las fiestas de fin de año y reencontrarse con la familia y amistades celebrando a excelentes exponentes de la música folclórica popular, y la elaboración de los quesillos más ricos de la provincia.

Junto a Los Tekis (que será la segunda vez que se presenta en dicho festival, la primera fue en el 2012) estarán sobre el escenario el chamamecero de Salta, Santiago Cueto; el formoseño pero aquerenciado en Jujuy, Ángelo Aranda, el grupo Coroico, entre otros.

Organizado como un festival netamente tradicional donde la familia, la comunidad de San Antonio y de los Valles disfrute una noche inolvidable, el municipio sanantoneño destinó también una especial atención en la seguridad, servicios y transporte, por la gran cantidad de público que se movilizará para ver a Los Tekis.

Esta noche la banda jujeña se presenta en La Trastienda Club, en la ciudad de Buenos Aires donde presentará el carnaval de Jujuy a través de su espectáculo, el cual lo ofrecerá en San Antonio anticipando la celebración popular que caracteriza a los jujeños en todo el país.

Estos días confirmaron también la realización del Carnaval de Los Tekis en Ciudad Cultural, que será el 13, 14, 15 y 16 de febrero; el 14 desenterrará el diablo en Bajo La Viña y alrededor de las 17 se presentará gratuitamente en el Carnavalodromo, donde también estarán otros músicos celebrando la festividad.

En San Antonio, Los Tekis estrenarán "Un millón de rosas" que grabó con La Pepa Brizuela, el repertorio lo integrarán también "Un traguito más", "Cuando llegue el tiempo hei de regresar" (con Los de Jujuy) y los clásicos con los que el público festeja, aplaude y siente que el carnaval ya se acerca.

El regreso del cuarteto generó grandes expectativas en los seguidores y público de los Valles por su presentación después de 13 años, sin dudas será una oportunidad muy especial para verlos y acompañar sus canciones que tienen la esencia del carnaval jujeño y con ellas generan sensación en todo el país.