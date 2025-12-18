Talleres de mediación

El Departamento de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de Jujuy concretó recientemente un nuevo taller en el marco del cierre anual de actividades, esta vez destinado a estudiantes de la Escuela Provincial de Arte "Medardo Pantoja".

La propuesta se desarrolló a lo largo de dos jornadas consecutivas y se centró en fortalecer, mediante dinámicas lúdicas, habilidades esenciales para la prevención y el abordaje constructivo de conflictos dentro del ámbito escolar.

Durante la actividad, el equipo técnico promovió la reflexión sobre la importancia de la comunicación eficaz y la escucha activa como herramientas clave para mejorar la convivencia entre pares.

A través de juegos cooperativos, ejercicios de expresión y espacios de diálogo guiado, las y los estudiantes pudieron identificar situaciones cotidianas donde la mediación resulta una alternativa valiosa para resolver desacuerdos de forma pacífica y respetuosa.

Asimismo, se destacó el rol de la mediación como un recurso que fomenta la participación estudiantil, la empatía y la responsabilidad compartida en la construcción de entornos escolares más armónicos. Esta actividad se enmarca en el compromiso sostenido de la Defensoría del Pueblo con la promoción de prácticas preventivas, la formación ciudadana y el acompañamiento a las instituciones educativas de la provincia.