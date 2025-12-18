El gobernador Sadir recorrió el Parque Industrial de Palpalá

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, realizó una visita al Parque Industrial de Palpalá, donde recorrió las instalaciones de la empresa Ferigutti, acompañando a la familia inversora que impulsa un importante proyecto de desarrollo productivo y manufactura en la zona.

En la oportunidad, el mandatario destacó que la empresa se encuentra avanzando en la construcción de un amplio complejo industrial, con la proyección de trasladar allí la totalidad de sus actividades en el futuro.

En este sentido, valoró "el crecimiento sostenido de la firma, que cuenta con más de setenta años de trayectoria en la provincia", y subrayó "las oportunidades que se abren a partir del desarrollo de la actividad minera en Jujuy".

Asimismo, el gobernador agradeció a la familia Ferigutti por ceder parte de sus instalaciones para la realización de certificaciones y capacitaciones laborales, acciones que se llevan adelante de manera conjunta entre la empresa y el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo. "Estas instancias formativas permiten que trabajadores accedan a certificaciones que los habilitan a desempeñarse laboralmente en cualquier punto del país", subrayó.

Y ponderó "el espíritu emprendedor y la vocación de superación" de la familia Ferigutti por "la apuesta en Jujuy y la magnitud de la obra en ejecución".

También estuvieron presentes, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte; y el diputado provincial Ramón Neyra.