Sentida ceremonia en el Secundario 14

Después de 5 años de esfuerzo y dedicación, estudiantes de quinto año del Colegio Secundario 14 "San Juan Pablo II" de San Pedro de Jujuy culminaron esta etapa de su vida para empezar una nueva. Un ciclo se cierra, pero un nuevo camino de oportunidades se abre ante los flamantes egresados.

Con la premisa de que la educación es la llave que abre las puertas para un futuro promisorio, en la ceremonia marcaron presencia quienes se constituyeron en pilares fundamentales para apoyar, acompañar y motivar a los jóvenes; la familia, los docentes y amigos.

MOMENTO ESPERADO | CUADROS RECORDATORIOS A LOS FLAMANTES EGRESADOS.

El escenario elegido fue polideportivo de la institución, que fue prolijamente ornamentado para darle el brillo especial al acto que se inició con el ingreso de las banderas de ceremonias portadas por abanderados y escoltas.

Con los acordes de la Banda de Música Juvenil de la Policía de la Provincia, fueron coreadas las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno al Éxodo. Luego, un representante de cada quinto año abrió el corazón para dejar un mensaje de despedida, manifestando la enorme emoción por culminar los estudios secundarios, expresando al mismo tiempo el deseo de un brillante porvenir para sus compañeros, recordando anécdotas vividas en los pasillos del colegio.

BANDERA NACIONAL DE LA LIBERTAD CIVIL | PORTADA POR ALUMNOS.

La directora Edith Vides se dirigió a los estudiantes de las dos divisiones tanto de turno mañana y de turno tarde, animándolos a poder seguir aquello que anhelan sus corazones y recordándoles que las puertas del colegio siempre estarán abiertas de par en par, esperando su regreso para compartir sus logros y metas alcanzadas.

En este importante encuentro también se otorgaron certificados honoríficos a los mejores promedios, mejores compañeros y por asistencia perfecta. Luego, se procedió al momento tan esperado, la entrega de diplomas y cuadros recordatorios a los flamantes egresados, quienes fueron llamados, recibiendo también una medalla.

DIRECTORA EDITH VIDES | ANIMÓ A LOS EGRESADOS A SEGUIR SUS SUEÑOS.

Antes de finalizar esta noche tan singular, los docentes dedicaron a los flamantes egresados, una canción, desandaron las huellas de la historia de su paso por el establecimiento, que fue escuchada con especial atención y emoción por todos los asistentes.

Como ya es tradicional el acto finalizó con el momento esperado: el lanzamiento de los gorros de egresados al cielo, hubo emotivos abrazos y un fraterno ágape brindado por el colegio.