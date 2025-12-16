18°
Altos Hornos Zapla
Impacto Ambiental
Selección argentina
Escuelas Técnicas Nocturnas
FIESTA PROVINCIAL DEL DEPORTE 2025
PRIMERA NACIONAL
copa jujuy
Juan Banega
Barrio Gorriti
Aniversario

Desarrollo Humano

Jujuy fortalece su sistema de cuidados alternativo

Se evaluaron avances y desafíos en la implementación del Programa Familias Solidarias.

Martes, 16 de diciembre de 2025 00:00
Reunión de trabajo | Marta Russo Arriola, Matilde Luna y Sergio Vidaurre.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, junto al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Sergio Vidaurre y su equipo de trabajo, mantuvieron una reunión con la directora y referente de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf), Matilde Luna, con el objetivo de socializar los resultados alcanzados en materia de cuidados alternativos en la provincia y avanzar en la definición de estrategias de política pública orientadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, así como a prevenir la pérdida del cuidado parental.

En el marco de su visita a la provincia, Luna desarrollará una amplia agenda de asistencia técnica y diálogo interinstitucional, que incluye encuentros funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, representantes del Poder Judicial; la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Familia (Onna) del Poder Judicial; y equipos técnicos del Programa Familias Solidarias, quienes participan activamente en la organización y convocatoria de las instancias previstas.

"Jujuy está trabajando en sintonía con otras provincias del norte argentino, como Salta, que presentan una matriz cultural y social similar", señaló la directora de Relaf, Matilde Luna. En ese sentido, destacó la importancia de sostener y consolidar el Programa Familias Solidarias para favorecer su expansión territorial y garantizar su alcance en toda la provincia.

Como parte de la agenda, hoy se llevará adelante un conversatorio destinado a presentar los avances del Programa Familias Solidarias ante el Poder Judicial, así como a abordar nuevas líneas de fortalecimiento, entre ellas la incorporación de perfiles específicos como la figura del "Maestro de Casos" o gestores de seguimiento, orientados a optimizar el acompañamiento y la intervención integral. Asimismo, se prevé una reunión con la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Alejandra Martínez; el Defensor Adjunto, Agustín Garlatti; su equipo técnico; y representantes de la Onna, reforzando el trabajo articulado entre los distintos actores del sistema de protección integral.

Relaf es una organización experta de América Latina y el Caribe en promover políticas y practicas que garanticen el derecho a vivir en familia y comunidad de los niños y adolescentes de la región.

 

