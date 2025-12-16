Jujuy fortalece su sistema de cuidados alternativo

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, junto al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Sergio Vidaurre y su equipo de trabajo, mantuvieron una reunión con la directora y referente de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf), Matilde Luna, con el objetivo de socializar los resultados alcanzados en materia de cuidados alternativos en la provincia y avanzar en la definición de estrategias de política pública orientadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, así como a prevenir la pérdida del cuidado parental.

En el marco de su visita a la provincia, Luna desarrollará una amplia agenda de asistencia técnica y diálogo interinstitucional, que incluye encuentros funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, representantes del Poder Judicial; la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Familia (Onna) del Poder Judicial; y equipos técnicos del Programa Familias Solidarias, quienes participan activamente en la organización y convocatoria de las instancias previstas.

"Jujuy está trabajando en sintonía con otras provincias del norte argentino, como Salta, que presentan una matriz cultural y social similar", señaló la directora de Relaf, Matilde Luna. En ese sentido, destacó la importancia de sostener y consolidar el Programa Familias Solidarias para favorecer su expansión territorial y garantizar su alcance en toda la provincia.

Como parte de la agenda, hoy se llevará adelante un conversatorio destinado a presentar los avances del Programa Familias Solidarias ante el Poder Judicial, así como a abordar nuevas líneas de fortalecimiento, entre ellas la incorporación de perfiles específicos como la figura del "Maestro de Casos" o gestores de seguimiento, orientados a optimizar el acompañamiento y la intervención integral. Asimismo, se prevé una reunión con la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Alejandra Martínez; el Defensor Adjunto, Agustín Garlatti; su equipo técnico; y representantes de la Onna, reforzando el trabajo articulado entre los distintos actores del sistema de protección integral.

Relaf es una organización experta de América Latina y el Caribe en promover políticas y practicas que garanticen el derecho a vivir en familia y comunidad de los niños y adolescentes de la región.