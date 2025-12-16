Apoyo al MDF en la provincia

El comisionado municipal de Volcán, René Galíndez; los ediles de El Carmen y Libertador General San Martín, Adrián Mendieta y Romina Morales, respectivamente; Candelaria Pérez Abregú, de la Juventud Peronista; y el vocal municipal de Volcán, Juan Castillo, asistieron a los actos del Movimiento Derecho al Futuro.

"Sabemos que hay un futuro con el compañero y gobernador Axel Kicillof" y es la opción para el 2027 "a nuestra manera de ver las cosas, así lo venimos viendo y con muy buenos augurios", expresó Galíndez.

Axel Kicillof es "una esperanza para todos los jujeños, un candidato que será muy federalista, tiene que recorrer todas las provincias para ver las necesidades que estamos sufriendo con este gobierno de Milei", agregó Morales.

Y aseguró que el peronismo "está detrás de una persona joven, dos veces gobernador de Buenos Aires a la que está administrando correctamente, así que estaremos con el compañero Kicillof".

El edil Mendieta expresó que quiso estar presente en la apertura de la sede, que "es el puntapié inicial de la inauguración de otras en la provincia para acompañar la candidatura del gobernador de Buenos Aires".

Para él "es uno de los referentes más importantes que tenemos a nivel nacional, aparte de su juventud, liderazgo y la capacidad que demostró para administrar Buenos Aires, deja en claro que nos puede representar tranquilamente", agregó.

Ayelén Dionisio, secretaria de Políticas públicas de la municipalidad de Abra Pampa, apuntó que Kicillof "nos brinda la esperanza de volver a gobernar Jujuy, es algo que todos los peronistas queremos y anhelamos. Es importante estar presente y demostrar nuestro respaldo que es una de las opciones más óptimas para el peronismo y los argentinos".