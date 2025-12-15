Entre mariscos y empanadas, celebrará las fiestas en Bilbao

Es el final del otoño en Bilbao y la familia Liendro Cortéz espera las fiestas en la calidez de un hogar que abraza las culturas argentinas y vascas, al mismo tiempo.

Es que impregnados en los aromas y en las emociones de un tiempo muy especial, el amor fraternal se hace notable a través de la compañía de los lazos que se refuerzan.

Al acercarse las fiestas de fin de año, en el País Vasco, son diferentes porque no se parecen a las que se viven en Argentina.

ESCUDO DEL ATHLETIC DE BILBAO

Por ello, para Manuel Alberto Liendro Cortéz, su alma se encuentra con la nostalgia de estar lejos de Yuto, la tierra que lo vio nacer en este momento del año muy particular; pero con las ganas de compartir en familia y a través de sabores que hermanan.

Y es que en su mesa, no faltarán peces, ni mariscos, ni frutos del mar pero tampoco ese relleno que tiene sabor argentino en empanadas hechas con amor y gran sentido de pertenencia.

"Para todos los que estamos lejos del pago, nos sentimos bajoneados. Este tiempo nos toca de cerca; más cuando es fin de año", expresó Liendro Cortéz que compartió detalles de los días previos a la finalización del año en territorio europeo.

"Allá está haciendo buen tiempo, ya que es pleno verano; en cambio aquí es invierno, la gente se junta en su casa para cenar y a las once de la noche se termina la reunión, cada uno para su casa. Es muy raro que se queden a pasar la noche o salvo los que salen a las discotecas o a los cotillones de la diversión", reveló.

FUENTE CON FRUTOS DE MAR

En cuanto al clima que acontece en Bilbao, aseguró que está frío y hasta hace poco tiempo, con lluvia. "Nada que ver con nuestra tierra que, es más vivo. Yo estoy haciendo vida de jubilado, haciendo gestiones para que se cumpla el convenio internacional y me reconozcan los años trabajados en Argentina", relató el jujeño, asegurando que en algunos años suele nevar para ese lado del mundo.

"Con mi señora pasamos unas cuantas fiestas juntos en Jujuy y seguimos la tradición de preparar un riquísimo clericó y hacemos pan de Navidad, aunque no se viva de la misma manera, en casa eso no lo perdemos y los chicos que nacieron aquí, ayudan", destacó y luego resaltó que allí las cinco de la tarde, ya es de noche.

ELABORANDO EMPANADAS | CON AMOR Y RELLENO DE CARNE Y POLLO.

"El 24 y el 31, preparamos una cena de picoteo, viendo alguna película o imágenes de las vacaciones, por dónde estuvimos durante el año y hacemos una recopilación de imágenes", destacó.

No obstante, la familia hará del 25 de diciembre un homenaje a las culturas instaladas en la familia vasco - jujeña. Habrá gambas al ajillo, langostinos hervidos, croquetas de bacalao, paté con pancitos crujientes y queso con membrillo.

LUCES Y ESPÍRITU NAVIDEÑO

Mientras que para el primer día del año nuevo, el almuerzo será con empanadas argentinas de carne y de pollo, y arrollado de ternera con huevo, berenjena, pimiento y cebolla que disfrutarán juntos. "Somos seis personas aquí en Europa pero el resto de la familia de mi señora vive por Madrid, por Ávila y es lejos, el único contacto es mi cuñado que viene con nosotros", comentó. "Es tan distinto a mi Jujuy, porque mi madre me estaba diciendo que había contado sesenta y pico de personas, sumando nietos y bisnietos contando con mis tres hijos nacidos aquí. Somos siete hermanos, con tíos, primos y tías, mi familia es grandísima. Abarca desde Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y hasta Neuquén", explicó.

ESPECTACULAR LUBINA | UN MANJAR AL HORNO, PARA COMPARTIR EN DÍAS FRÍOS.

Si bien la nostalgia se presenta en el jujeño, pasar tiempo de calidad con su esposa e hijos, es lo más importante. "Aquí las vacaciones son en junio y terminan en agosto, así que aprovechamos para ir para Jujuy", destacó Manuel Liendro Cortéz quien recorre estos días las calles de su ciudad, sorprendiéndose por lo que ve. "La gente toda la tarde, desde las seis y hasta las diez de la noche va a misa porque aquí el catolicismo es la primera religión. Pero últimamente han entrado muchos inmigrantes de África, Marruecos y por todo ello hay mezquitas", indicó sin olvidar que para el día de Reyes Magos, también se celebra con platos especiales como medallones de bonito en salsa con papas fritas, mariscos, paletillas de cabrito asado en salsa con papas al horno, bacalao al pil pil, redondo y carrilleras de ternera, no obstante, lo que más se come es el bonito, el atún y el marisco. "Se extraña la milanesa", aseguró con anhelo.