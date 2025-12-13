La Promo 2026 desató la gran fiesta de bienvenida en el centro capitalino

La Promo 2026 se viene con todo. En la víspera cientos de estudiantes del último año de la Secundaria reflejaron que están con toda la energía y entusiasmo puesto en dejar en alto el nombre de sus colegios de San Salvador de Jujuy y Palpalá.

“YAGUARETÉS” | NO QUISIERON QUEDAR FUERA DEL BANDERAZO BIENVENIDA.

Otro de los rituales que continúa afianzándose entre los chicos jujeños es la bienvenida a su año de promoción con un super banderazo. Y ayer no escatimaron en los detalles de la vestimenta con mucho brillo, lentejuelas, mensajes y apodos pintados en las espaldas que lucieron desde la plaza Belgrano, el punto de partida donde los padres y familiares los despidieron.

SAGRADO CORAZÓN | OTRA BATUCADA LLEGADA DESDE LA CIUDAD SIDERÚRGICA.

Luego la bulliciosa caravana continuó por la calle Belgrano en dirección a la Ciudad Cultural desplegando sus gigantescas banderas y pasacalles, llevando el ritmo que imprimieron sus batucadas. Incluso los eventos culturales que se realizaban en el atrio de la Catedral y en el atrio de la Basílica San Francisco pospusieron el inicio para poder escuchar a los músicos invitados a la IV Expo Emprendedores y el V Festival Andino “Profesor Felipe Fidel Amante”.

COLEGIO DEL HUERTO | LA PROMO 2026 INICIANDO EL CAMINO DESDE LA PLAZA.

También abundó el cotillón y llamó la atención un humor muy particular reflejado en la representación de ataúdes con la inscripción “RIP Promo 2025”, en un concepto compartido por varias instituciones. Las lluvias de nieve, bengalas y pirotecnia constituyeron el complemento del recorrido céntrico.

TÉCNICA DE PALPALÁ

El personal de la Policía y de Tránsito tuvo una tarea intensa porque si bien el grueso de los estudiantes empezó a trasladarse desde antes de las 18, hubo algunos rezagados que continuaban avanzando por las calles cerca de las 19. A tono con la mirada actual amigable con el medio ambiente, una buena idea sería tener una gestión acorde de los residuos generados. (Eugenia Sueldo)