Dolor por la muerte de Martín Fernández

La movida tropical despide a uno de sus emblemas. Ayer, Martín Fernández, la voz original del grupo Alazán y uno de los referentes más recordados del género en los años 90, falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia sacudió los cimientos de la movida tropical y representó un golpe inesperado para allegados y seguidores, ya que el grupo se encontraba activo y con una agenda cargada para los próximos días.

De hecho, la última actuación data del fin de semana pasado, tal como quedó reflejado en el Instagram del cantante. Una vez más, la música argentina deja en silencio a uno de esos timbres que, para miles, fueron acompañamiento de vida, fiesta y nostalgia.

El artista había sido internado en terapia intensiva tras el episodio neurológico, y las redes sociales se convirtieron durante días en una vigilia digital. Preocupación, ruegos, cadenas de mensajes: la familia de Martín Fernández, agradecida, fue contando el pulso de su esperanza mientras los fans y colegas de la banda Alazán se mantenían al pie del cañón, como si el amor pudiera torcer la suerte. "Gracias por estar y por tanto cariño a Martín", expresaron en sus redes, reconociendo tanto el calor del público como la generosidad de quienes compartían escenario y ruta con él.

Martín Fernández fue parte esencial del éxito de Alazán, grupo que marcó una época con hits como "Cuéntale", "Lástima que no fui yo" y "Solo una oportunidad".

Las despedidas, como suelen hacer en estos tiempos, llegaron combinadas con homenajes sinceros. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, despedidas sentidas y homenajes. Artistas, músicos, seguidores: todos coincidieron en el mismo estribillo, recordando "su voz inconfundible y su legado dentro de la música tropical argentina". No hay consuelo fácil, solo la certeza de que las canciones viven allí donde aún hacen sonreír, moverse, soñar.

A mediados de los '90, Fernández empezó a cantar en diferentes grupos y grabó para el sello Magenta versiones de canciones conocidas bajo el nombre de "Grupo Expresso".