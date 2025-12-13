Balance del año y cambios estratégicos en Ledesma

En el tradicional agasajo de fin de año con periodistas jujeños, el administrador general de Ledesma, Federico Gatti, repasó los principales desafíos que atravesó la compañía durante el año y adelantó la dirección estratégica con la que iniciarán el próximo ciclo. Recordó que hubo un retroceso del consumo nacional de papel que está al nivel de la pandemia y dijo que habrá un nuevo impulso, con la vajilla biodegradable.

En un encuentro distendido, Gatti agradeció el acompañamiento de la prensa y delineó un balance que calificó como "un año desafiante" marcado por la necesidad de profundas adecuaciones internas y por un contexto económico y de mercado que obligó a revisar procesos y estructuras.

"Habíamos dicho que sería un año desafiante, y está terminando siéndolo más de lo previsto", expresó. Aseguró que la empresa continúa trabajando para "generar valor, calidad y el orgullo que sentimos cuando la gente visita Ledesma y ve el desafío de transformar la caña, el agua y el trabajo de nuestra gente en productos de alto valor".

Explicó que la empresa llevó adelante una readecuación integral de su estructura para adaptarse a las nuevas realidades de los mercados azucarero, papelero y frutícola. "El proceso fue largo y difícil", explicó pero necesario para sostener la continuidad de las más de 6.500 familias vinculadas a Ledesma.

En su análisis, destacó el retroceso del consumo nacional de papel que hoy se encuentra "al nivel de la pandemia" y precisó que mientras antes se consumían 230.000 toneladas anuales, hoy la cifra ronda las 130.000. Sostuvo que esto impacta de lleno en la empresa, ya que el negocio papelero representa entre el 35% y el 40% de la facturación.

FEDERICO GATTI | JUNTO A INÉS OSAN DE COMUNICACIÓN.

Pese a este panorama mencionó algunos signos favorables, un leve repunte en el precio del azúcar y una mejora en el consumo de ciertos productos. Además, valoró el impulso de innovaciones como la línea de vajilla biodegradable, un desarrollo "totalmente innovador para Argentina", que implica nuevos aprendizajes comerciales y técnicos.

Además repasó el recorrido de Ledesma en la diversificación de productos y reiteró el compromiso de la empresa con iniciativas sostenibles, como la línea NAT y las vajillas biodegradables. Recordó que cuando la empresa inició la producción de papel en 1965, los primeros años fueron críticos, y trazó un paralelismo con los actuales desafíos: "Esperemos que la experiencia de la vajilla no dure ocho años, pero estamos en ese inicio".

En su discurso también expresó un fuerte optimismo respecto del futuro de Jujuy y de Argentina. Consideró que la provincia tiene "todo lo que el mundo demanda: energía limpia, alimentos sostenibles, mano de obra calificada y economía del conocimiento". Y sostuvo que si el país consolida un rumbo económico estable y competitivo, Jujuy está en condiciones de crecer en múltiples sectores, más allá de la minería.

Recordó que hubo una reestructuración del área de Comunicaciones, cuya gerencia que hasta hace poco encabezaban Ignacio Duelo y Tatiana Sánchez, que fue reorganizada para unificar la comunicación institucional y la interna. El nuevo equipo está integrado por Inés Osán, a cargo del área institucional y Lorena Celedón, procedente de Recursos Humanos.

El objetivo fue avanzar hacia "un mensaje más moderno, directo y limpio", y fortalecer la mirada local. "Creemos que el mensaje que debemos dar es un mensaje más desde el ingenio hacia la Argentina. Hoy todo lo que se produce y todo lo que sale, sale de Jujuy con ideas e iniciativas de gente joven y jujeña", dijo. También anticipó que la nueva página web de Ledesma será relanzada el 20 de diciembre.

Gatti destacó que por primera vez están trabajando con consultoras jujeñas y que el nuevo enfoque busca sostener un diálogo más fluido con la comunidad, con los trabajadores y con los medios locales.

Gatti reiteró su agradecimiento a los periodistas por el acompañamiento durante el año y celebró la posibilidad de retomar el brindis, deseando "una Navidad en paz y un 2026 a la altura de lo que la Argentina necesita", expresó optimista por el futuro de Jujuy.