En marcha la temporada de natación en Monterrico

La Municipalidad de Monterrico puso en marcha la temporada veraniega con un abanico de actividades para los ciudadanos. "Vamos a tener desde colonias de vacaciones hasta olimpiadas a lo largo del verano", apuntó Luciano Moreira.

El jefe comunal contó que "la idea es seguir trabajando con los niños, niñas, nuestros jóvenes durante las vacaciones, por lo tanto a través del área deportes diagramamos varias disciplinas que les va a permitir poder elegir".

Moreira recordó que "esto no es solamente por la temporada de verano, ya que durante todo el año desarrollamos diversas disciplinas deportivas, desde el fútbol que es el más popular hasta básquet, vóley, logrando que los chicos de nuestra ciudad realicen la práctica de un deporte sacándolos del ocio y evitando que vayan para los vicios".

Claro que para que los "tabacaleros" puedan hacer una actividad al aire libre, deben contar con infraestructura, algo que desde la comuna durante todo el año entendieron y decidieron invertir en mejorar los espacios que cuentan colocando luz en las canchas, césped, profesores.

Por otro lado, le dedicó un párrafo especial a las obras desarrolladas en las piletas del Polideportivo "Antonio Berruezo", ya que "la idea siempre es darle los mejores espacios a nuestros vecinos, las mejores comodidades para que puedan disfrutar".

Más allá de poder pasar el día, un fin de semana, refrescarse, aprovechar el agua y la sombre, los monterriqueños pueden sumarse a las clases de natación a cargo de la reconocida entrenadora Gabriela Vallejo de la escuela Los Delfines.

Paralelamente, se vienen diagramando las tradicionales Olimpiadas, por lo que recordó que "el próximo martes desde las 20 vamos a realizar la primera reunión en el Tinglado Municipal, por lo que solicitamos a todos los delegados e interesados en participar a acercarse para comenzar a poner fecha y las disciplinas que se realizarán", comentó Luciano Moreira.

El intendente de Monterrico recordó que "la edición pasadas fueron un éxito, por lo que la vara quedó alta y seguro vamos a seguir creciendo", concluyó.