Egresados de Palpalá disfrutaron su gala

PALPALÁ (Corresponsal) Los 700 egresados de las escuelas de nivel medio tuvieron su cena blanca con la tradicional pasarela y una fiesta preparada por el municipio junto a los establecimientos educativos.

Sobre avenida Martijena, al pie del monumento a San Cayetano los alumnos hoy egresados, desfilaron con familiares para disfrutar de una etapa que se cumple y celebran todos los palpaleños.

EL TRADICIONAL VALS | JUNTO A PADRES, COMPAÑEROS Y AMIGOS.

Desde temprano los vecinos reservaron sus lugares para ver la pasarela y vals, organizado por el municipio local, mientras personas de tránsito y seguridad ciudadana brindaban el marco para que la familia celebrara a quienes finalizan el nivel medio y se preparan para momentos de decisiones transcendentales en la vida de cada uno. La gala que contó con los vestidos blancos y los atuendos en otros colores y diseños que mostraron la creatividad de los estudiantes en elegir un diseño y llevarlo a la practica en su color favorito.

Alumnas decidieron disfrutar de la pasarela con sus mascotas a quienes vistieron de gala para la ocasión llevándolos junto a ellas en un momento tan importante para ellas. Vestidos románticos, vestidos cortos, largos , blancos, azules, celestes y las diademas para las elegantes damitas que no olvidaron los accesorios indispensables para toda mujer, una cartera en modelos pequeños con brillos, rememorando épocas doradas de la moda de los º80 y los º60.

Los chicos vivieron una inolvidable con una cena de gala en el Estadio Olímpico Municipal ambientado con luces, y sonido de primer nivel, regalos, cámaras 360, espejos y golosinas.