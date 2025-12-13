Detenidos, secuestro de droga y vehículos

La Brigada de Narcotráfico de la Unidad Regional 8 de Palpalá, bajo las órdenes de la Unidad Fiscal especializada en Narcomenudeo, del MPA desmanteló una importante red de distribución de estupefacientes, secuestró droga y detuvo a cinco personas.

La acción se desarrolló en simultáneo en al menos siete domicilios de la ciudad siderúrgica, principalmente en el barrio San José. Como resultado de una exhaustiva investigación que buscaba desarticular la venta y acopio de drogas al menudeo.

El procedimiento se realizó a horas de la tarde del jueves, dando cumplimiento a órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado de Control interviniente.

Los efectivos irrumpieron en varios inmuebles, logrando la detención en flagrancia de cinco personas entre 26 y 39 años.

Como resultado de los allanamientos, se incautó un total de 252 gramos de pasta base de cocaína (incluidos 23 envoltorios), 25,6 gramos de marihuana y 13 plantines de la misma sustancia.

Se secuestraron también numerosos elementos vinculados a la actividad ilícita, balanzas de precisión, recortes de polietileno para fraccionamiento, 19 teléfonos celulares, más de 1 millón 100 mil pesos y varios vehículos.

Además se detectó una situación de extrema gravedad, donde se halló droga oculta en el pañal de un bebé, hijo de una de las investigadas, demostrando el nivel de peligrosidad de los sospechosos.

Los sujetos detenidos, de quienes se preservan las identidades por razones procesales, quedaron alojados en la base de la Brigada de Narcotráfico de Palpalá a disposición de la Justicia.

En tanto, las autoridades trabajan activamente para dar con el paradero de un sexto implicado, que se encuentra prófugo y cuya captura es inminente.