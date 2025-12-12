La última Jam Xuxuy con pop y nü metal del 2000

La última Jam Xuxuy del año, que es la número 20 de la historia de vida, que se realizará hoy a las 21, en un bar de Independencia al 900. La nueva propuesta en este tiempo del año, llega con un formato especial en esta oportunidad que es una party de música pop y nü metal del 2000.

Los invitados a disfrutar de esta velada a modo de encuentro musical especial, podrán disfrutar del arte con artistas que compartirán su talento con la Jam Band, Aarón Espíndola y Darío Vilte de Leveling, “Yani” Peralta y Diego Aisama de Wah Wah Blues; “Edu” Ramírez y Gustavo del grupo Qwerty LP que es un tributo a Linkin’ Park, Esteban Carrasco de Cabarette Ska Dub, Jimena Benavides e Ignacio Medina; todas personas de distintos proyectos y trayectorias.

Las figuras de la noche serán “Willy Box” y “Wan”, son dos dj’s, coreógrafos de gran historial en el medio cultural jujeño y del mundo urbano que estuvieron musicalizando la anteúltima noche de la Jam durante el mes de octubre.

La idea es encontrarse y celebrar los logros de todos en este año, también hacer menciones especiales a los músicos que tuvieron una labor destacada sobre los escenarios; además de destacar con premios a las personas que se animen a un look distinto.

Es importante resaltar que en julio se realizó la primera temática del cambio de milenio, donde el público que asistió al encuentro llegó para sorprenderse con la propuesta que incluyó el uso de accesorios complementarios como celulares de esa época o prendas alusivas en el outfit.

Esta party con esencia del 2000, tiene como objetivo compartir con la comunidad un fin de ciclo anual especial, ya que la Jam Xuxuy es una zapada de músicos que se encuentran para disfrutar y compartir su arte.