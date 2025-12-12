Fuerte apuesta al comercio exterior

La Cámara de Comercio Exterior de Jujuy finalizó con éxito su ciclo 2025 de capacitaciones, destinadas a empresas, productores, pymes y emprendedores, con el objetivo de potenciar las exportaciones e importaciones de nuestra provincia.

"Nuestra producción ha despertado un gran interés de los países de la región. Razón por la cual las capacitaciones son fundamentales para que los jujeños podamos aprovechar esta gran oportunidad que se nos presenta", señaló el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, Jorge Gurrieri.

En este sentido, y para cerrar el ciclo la Cámara realizó una jornada sobre "Exportación de Agroalimentos", con el apoyo del Ministerio de Producción, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). La actividad se realizó en el Salón Belgrano del Cabildo y reunió a empresas y productores interesados en ampliar su presencia en mercados internacionales.

En la oportunidad disertaron: Jorge Zamudio, especialista en comercio exterior y exfuncionario de Aduana; el ingeniero Pablo Trabattoni, presentando el programa Exporta Simple; el ingeniero Gustavo Zagaglia del Senasa; y el ingeniero Antonio Toledo del Inti.

En 2025 la Cámara llevó adelante diferentes capacitaciones, culminando con este encuentro dedicado a productos agroalimentarios.