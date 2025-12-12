25°
12 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Colegio de Profesionales de la Arquitectura de Jujuy
centro capitalino
Liga Jujeña
Palma Sola
COPA JUJUY BÁSQUET Y HANDBOL
voley
alto comedero
DEPORTE SOCIAL EN SAN PEDRO DE JUJUY
Legislatura de Jujuy
Navidad 2025
Turismo en Jujuy

Se trasforma la industria

Nuevas experiencias comienzan a vivir los viajeros.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 00:00
LUGARES | PURMAMARCA EN EL OJO DE LA IA

El uso de la IA en el turismo indujo un proceso significativo de transformación multiplicando la eficiencia.

La IA y la infraestructura basada en datos son el eje central de los destinos inteligentes, ya que mejoran la capacidad de toma de decisiones de los gobiernos, optimizan la gestión de los recursos, predicen las tendencias turísticas y apoyan el crecimiento sostenible.

Además representa una revolución en las estrategias operativas. De esta manera el organismo oficial demostró que dejó de ser una promesa del futuro para convertirse en una herramienta clave en el presente con el objetivo de continuar creciendo y desarrollando la actividad.

 

