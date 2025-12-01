Se mantiene la alerta amarilla por tormentas en la provincia

El temporal por tormentas se mantiene en gran parte de Jujuy. Después de jornadas de fuertes lluvias acompañadas de granizo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta hasta mañana.

De acuerdo al sistema de alerta temprana las regiones de Quebrada, Valles y Yungas se verán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

"Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 km/h y principalmente abundante caída de agua en períodos cortos", detalla el SMN.

Y agrega que: "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros (mm), que pueden ser superados en forma puntual".

Las zonas advertidas son: pre Puna de Iruya, pre Puna de Orán y pre Puna de Santa Victoria.

También las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Y El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.

La entidad oficial pronostica las tormentas para toda la jornada pero advierte que la mayor precaución deberá tomarse durante la tarde y noche de hoy y madrugada de mañana. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán altas, por lo menos hasta el viernes.

GRANIZO EN LA CAPITAL JUJEÑA

Pronóstico

En San Salvador de Jujuy se espera para hoy una máxima de 30° y una mínima de 19° y para mañana la más alta alcanzará los 29° y la mínima 20°, ambas jornadas con probabilidad de tormentas fuertes y aisladas durante todo el día.

El miércoles se espera una máximas de 30° y mínima de 20° e irá en ascenso el jueves con 33°, hasta escalar el viernes a 35° con cielo parcialmente nublado durante la mañana.

Se sugiere a la comunidad revisar constantemente las actualizaciones del pronóstico.

Recomiendan evitar salir, en lo posible, mientras rija la alerta, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y si se está al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, casa o automóvil cerrado.