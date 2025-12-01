Presupuesto 2026 fija gastos de más de $2.663 billones

El próximo miércoles desde las 10, en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados de Jujuy tratará el proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal y Financiero 2026, girado por el Ejecutivo provincial.

El presupuesto del ejercicio expresa la consolidación de recursos y la correspondiente asignación de los gastos, y es el instrumento fundamental para la planificación gubernamental, base de la política económica, social y de previsibilidad para cada uno de los actores económicos, que permitirá cumplir con los compromisos del gobierno para cada sector y cartera de trabajo, en un marco de transparencia de la gestión pública.

El mismo fija en $2.663.750.291.667 (dos billones seiscientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta millones doscientos noventa y un mil seiscientos sesenta y siete) el total de erogaciones de la Administración central y organismos descentralizados para el ejercicio 2026 con destino a las finalidades que se indican y detallan (por función) a continuación:

Administración General $983.911.388.019, seguridad $271.223.435.694, salud $370.108.870.693, bienestar social $151.504.745.340, cultura y educación $621.952.852.025, ciencia y técnica $352.671.734, desarrollo de la economía $199.293.000.629, deuda pública $44.655.724.608 y gastos a clasificar $20.747.602.925.

Poder Ejecutivo $2.293.633.324.432, Poder Legislativo $28.642.878.714, Poder Judicial $133.647.816.543, y organismos descentralizados $207.826.271.978.

La previsión presupuestaria permite programar una ejecución en función de los objetivos de la política pública que se implementará, así como el control de gestión que evalúe y garantice su cumplimiento.

Resulta relevante el rol del Estado como impulsor de proyectos y coordinador de esfuerzos, con el compromiso de administrar la hacienda provincial sobre la base de criterios de previsibilidad financiera, razonabilidad, prudencia y transparencia, promoviendo acciones que involucren a todos los estratos sociales.

Las proyecciones presupuestarias de mediano plazo, aportan a la fijación de un horizonte fiscal y resultan una herramienta de importancia para la toma de decisiones.

Para la formulación del proyecto de Presupuesto, se han considerado las variables macroeconómicas que surgen del marco macro-fiscal del Gobierno nacional conforme lo establecido por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, estimaciones éstas contenidas en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2026.

Los gastos se determinaron en función de los parámetros que rigen en la materia como consecuencia de las disposiciones de la Ley Nacional N° 25.917, Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal al que la Provincia se encuentra adherida.

En cumplimiento de lo determinado por el Art. 18° de la Ley N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal, el proyecto incluye cuadros anexos en los cuales se detalla la información relativa a la estimación de gastos tributarios, cuyo fin primordial es brindar mayor transparencia a la política fiscal, al exponer los montos que en virtud de ella, la Provincia dejaría de percibir como ingresos tributarios provinciales.

En la sesión del pasado miércoles, también tomó estado parlamentario el proyecto de Ley Impositiva para el Ejercicio fiscal 2026 y de Modificación al Código fiscal provincial.

Ministro Cardozo expondrá sobre la iniciativa a diputados

DEFENSA | CADOZO TENDRÁ MUCHO QUE EXPLICAR SOBRE EL PRESUPUESTO.

El ministro de Hacienda y finanzas de la Provincia, Federico Cardozo respaldado por su equipo técnico, hoy desde las 9 en la Cámara de Diputados se referirá al proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal y Financiero 2026.

En el Poder Legislativo será recibido por el presidente de la Comisión de Finanzas, Guido Luna junto a sus miembros y demás legisladores que conforman las restantes comisiones, para escucharlo todo lo que tenga que decir sobre la previsión presupuesta para el próximo ejercicio.

Se espera para hoy una ardua y larga jornada de trabajo en la cual el funcionario provincial se referirá a cada uno de los ítems que conforman el Presupuesto diseñado junto al gobernador Carlos Sadir en base a la coyuntura y la proyección hacia el próximo año.

Para ello consideraron esencialmente las variables macroeconómicas que surgen del marco macro-fiscal de acuerdo a la política financiera del Gobierno nacional.