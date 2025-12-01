Olaroz Chico tiene cajero automático

La comunidad de Olaroz Chico (Susques), dio un paso más en su permanente desarrollo y posicionamiento en la región más allá de ser el primer pueblo solar en la Puna jujeña. Ahora posee un cajero automático (ATM) gestionado por el comunero Mario Gerónimo ente el Banco Macro.

En la inauguración estuvo Andrea Madariaga, gerente Divisional Jujuy; Alejandro Barros, gerente Regional y Aída Vásquez, de la sucursal Susques. A ellos se sumó el sub comunero Isidro Vásquez; el secretario General, Walter Soriano, entre otros.

El ATM en avenida Paso de Jama entre Jujuy y 7 de Octubre, estará disponible las 24 horas para extracciones de dinero en efectivo, consulta de saldos y últimos movimientos, constancia de CBU, transferencias vía CBU, recargas de celular, pago de servicios, pago de tarjetas de crédito y préstamos, comprobante de pago previsional, y gestionar altas o desbloqueos de clave del Centro de Atención Telefónica, Banca Internet o la APP Macro.

"Por la necesidad de contar con una terminal bancaria automática hablé con el Macro para su instalación, antes nos trasladábamos a Susques o Jama para operar, lo cual nos demandaba muchos gastos", señaló Gerónimo.

NAUGURACIÓN | MARIO GERÓNIMO JUNTO A LOS ALUMNOS HABILITA EL ATM.

Para vecinos y pobladores de zonas aledañas del Pueblo Atacama su funcionamiento generará beneficios, como también para turistas que visitan la región.

En los últimos dos años Gerónimo concretó diversas gestiones mejorando el nivel de vida de la comunidad, como la habilitación de las canchas de césped sintético, el observatorio astronómico de alta complejidad, la especialización del Registro Civil, ayuda a instituciones religiosas y actualmente se construye el edificio para la Escuela Primaria N° 211.

"Siempre estamos trabajando pensando en todos los miembros de la comunidad", agregó el comunero, quien tiene previsto la concreción de otros proyectos que proseguirán beneficiando a la comunidad.

Representantes de la minera Río Tinto, empresa Cngr, y docentes y alumnos de la Escuela N° 211 "Gendarmería Nacional" y de la ETP N° 2 también asistieron a la inauguración.