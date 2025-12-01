Desde Palma Sola se integran a red de monitoreo

En la localidad de Palma Sola, avanzan en la integración a la Red de Precipitaciones del NOA que impulsa el Inta sumando a productores para lograr un buen registro. Gracias a un proceso de formación y compromiso colectivo surgido desde 2024, actualmente son 13 los productores que cuentan con pluviómetros repartidos estratégicamente en la zona, y al menos seis ya comparten diariamente sus registros en una plataforma digital accesible en tiempo real. La red permitirá contar con datos que se puedan usar para decisiones políticas al respecto.

"Al ver esa complicación, hace más o menos mes y medio, decidimos ingresar en la Red de precipitaciones del NOA, Salta, Jujuy. Ahora son 6 productores de los 13 con los que nosotros estamos trabajando que accedieron a esa red, que diariamente nos mandan informes de las precipitaciones ocurridas en el lugar", explicó Florencia Díaz, ingeniera agrónoma de la Agencia de Extensión Rural de Palma Sola, dependiente de la Estación Experimental de Yuto.

ESTACIÓN EN AGENCIA DE EXTENSIÓN

La iniciativa surgió ante la necesidad de sistematizar datos que hasta hace poco se gestionaban de forma fragmentada ya que anteriormente, los registros se enviaban por Whatsapp o se recopilaban manualmente mediante planillas. "El productor accedía a esos datos acercándose al Inta o enviando algún mensaje pidiendo el análisis", agregó Díaz.

La falta de una red formal dificultaba no solo el acceso, sino también la toma de decisiones basadas en información climática confiable. Por eso es que se avanzó en la red de pluviómetros y los datos se suben a una plataforma web donde cualquier interesado puede visualizar, en tiempo real, los registros diarios, mensuales y próximamente se espera que puedan ser anuales, además de las coordenadas geográficas exactas de cada punto de medición.

"La toma de decisiones de la actividad agropecuaria en general se basa justamente en estos datos. Por eso era tan importante contar en Palma Sola con estos registros, ya que no había", explicó.

Recordó que Palma Sola venía siendo golpeada por una sequía que venía desde 2019 y que por inundaciones en años anteriores por los que se perdió parte de sus registros históricos. No obstante, se logró rescatar algunos, lo que permitirá reconstruir series climáticas valiosas para la planificación agrícola.

"Estaría buenísimo que más adelante se sumen más productores", expresó Díaz, destacando que tras un taller realizado hace dos semanas varios vecinos con pluviómetros propios decidieron incorporarse a la red.

En total, la comunidad ya cuenta con entre 16 y 18 puntos de monitoreo. "Comenzamos con un productor que venía tomando registros el año pasado. A medida que se fueron incorporando, los mismos productores hicieron un esfuerzo y compraron más pluviómetros", comentó la ingeniera.

FLORENCIA DÍAZ, DE AER INTA

Desde 2019, Palma Sola enfrenta una prolongada sequía. "Las precipitaciones ocurridas van por debajo de la isoyeta que ha marcado para Palma Sola", aseguró Díaz por lo que explicó que estos registros serán clave para instancias como la Mesa del Agua, donde se discuten políticas hídricas locales. "Es para charlarlo un poquito y sobre todo, tomar decisiones", aseguró.

La información también guía la introducción de nuevos cultivos. "Esto es una zona donde tenemos muchos cítricos, palta, mango. Justamente por la sequía se abandonó mucho lo que es la producción aquí. Entonces, a través de esto se buscan nuevas alternativas para el productor, tener información registrada y poder decirle, 'esto funciona aquí'", aseguró.

También explicó que la sequía y la migración de jóvenes a centros urbanos son factores que han ido vaciando esa zona productiva, por lo que consideró que la red de pluviómetros se erige como una herramienta de resiliencia.

Esta red regional, creada originalmente en Cerrillos y extendida a toda Salta y Jujuy, incluye hoy registros de Perico, Yuto y Palma Sola. Tanto la red de pluviómetros como la de precipitaciones tienen apenas un año de vida, pero ya muestran resultados concretos.

La Agencia de Extensión Rural de Palma Sola también trabaja en ampliar su alcance a otras zonas de influencia hacia El Fuerte, El Talar y Vinalito. "La idea es incorporar fluviómetros y comenzar con Vinalito y El Talar para que también tengan la facilidad de acceder a estos datos", afirmó Díaz. Detalló que en Vinalito, por ejemplo, apenas se realizó la segunda visita de diagnóstico.

La utilidad de estos datos trasciende lo estrictamente agrícola, ya que según Díaz recientemente una empresa constructora que trabajaba en la refacción de una salita comunitaria necesitaba justificar demoras ante el Ministerio de Educación por lluvias intensas. "Recurrieron a los datos del pluviómetro, y se les pudo ayudar con registros oficiales", dijo.

Además, el Inta impulsa talleres, uno de apicultura el 3 de este mes a las 15 en el CIC de Palma Sola; otro sobre maracuyá, con recomendaciones prácticas de plantación y poda el 17 del corriente, de 9 a 11 en el CIC Santa Rita; y un tercero en Vinalito sobre manejo del Dalbulus maidis, la "chicharrita del maíz", para prevenir el achaparramiento del cultivo, el 9 venidero a las 14.30 en el barrio Santa Rita, de Palma Sola.