Crisis en la respuesta al VIH: desmantelamiento y faltantes

Juan Carlos Márquez, coordinador del Área en Respuesta al VIH y de la Asociación Civil de Promoción de la Salud, e integrante del Frente Nacional de Acción por la Salud de las Personas con VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis, mostró un panorama crítico sobre la situación sanitaria nacional y provincial. El profesional advirtió que el 2025 encuentra a la Argentina en un retroceso "profundo y doloroso" en materia de salud pública.

Durante una asamblea realizada la semana pasada, las organizaciones que integran el Frente revisaron los avances, retrocesos y desafíos del último año. El diagnóstico fue crítico. "La preocupación principal es el desguace de la política sanitaria nacional. Muchos programas dejaron de existir y los equipos técnicos fueron desarmados", afirmó Márquez.

Alertó que uno de los puntos más alarmantes es la parálisis de áreas claves. "Ya no tenemos ningún equipo que trabaje hepatitis virales, tampoco uno específico para ITS. Y la Dirección Nacional de VIH está, en términos prácticos, dormida, en estado de pasividad", detalló.

A esto se suma la inexistencia de la Comisión Nacional de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis, un espacio establecido por ley que integra a organizaciones, sociedades científicas y ministerios. "Desde 2024 no funciona. Para nosotros es completamente preocupante", señaló.

El impacto se observa tanto en el sistema público como en el privado. Márquez explicó que muchas personas con obra social o prepaga no pueden obtener los medicamentos o estudios que necesitan. "Hay un estado de presión enorme. Muchas personas pierden la cobertura y terminan en el sistema público, y eso provoca interrupción de tratamientos", advirtió.

La escasez de insumos es generalizada, hay faltantes de preservativos, reactivos de laboratorio y medicamentos antirretrovirales en varias provincias. "Hoy hay una falta total de insumos esenciales en todo el país. No puede ser que no tengamos herramientas básicas de prevención, como la profilaxis preexposición o la postexposición", remarcó.

El retroceso también se ve en la falta de políticas de innovación: "En 2023 se aprobó el autotest de VIH. Hoy no existe acceso real. No está en hospitales, no está en farmacias", dijo con angustia.

En cuanto al acceso a pruebas diagnósticas, Márquez señaló que Argentina incumple los estándares internacionales. "OPS recomienda que, al hacerse un test rápido de VIH, la persona acceda también a pruebas de sífilis y hepatitis. Eso no está ocurriendo. En muchas provincias sólo se garantiza VIH y nada más", explicó.

El contexto global tampoco acompaña. Según Márquez, Onusida (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida) informó una caída del 30 al 40% en el financiamiento internacional en los últimos diez años, un golpe que afecta directamente en los países de la región. "Hay 1.3 millones de nuevas infecciones en América Latina sólo en 2024 y nueve millones de personas sin acceso al tratamiento en el mundo", mencionó.

A nivel nacional, aún no se publicó el informe epidemiológico del Ministerio de Salud del 2025. Sin embargo, las organizaciones estiman un incremento de nuevas infecciones. "Si sabemos que la sífilis aumentó, también va a aumentar el VIH. La región muestra un 9% de crecimiento, pero algunos estudios hablan de hasta un 16%", anticipó.

En Jujuy, señaló el profesional, la situación también es delicada. La provincia tuvo que comprar medicamentos por su cuenta para suplir fallas nacionales. "Jujuy compró Darunavir, que hoy es uno de los medicamentos más importantes. Pero las compras son menores a lo que realmente se necesita", explicó.

Además, la Organización Panamericana de la Salud aprobó nuevos esquemas de tratamiento que dejan atrás fármacos históricos como el AZT y la lamivudina (3TC), lo que obliga al país a actualizar su vademécum, pero lo que no sucede. "Estos cambios buscan reducir toxicidad y efectos secundarios, pero en este contexto es muy difícil implementar los nuevos protocolos", sostuvo. A pesar de la crítica situación, Márquez aseguró que las organizaciones seguirán trabajando, monitoreando, denunciando y acompañando a quienes más lo necesitan. "Mostramos lo que el Estado no quiere mostrar, porque lo que afecta a una persona afecta a toda la sociedad", concluyó.

Las actividades previstas para hoy

Hoy, en el Día Mundial de la Respuesta al VIH - Sida, la Asociación Civil de Promoción de la Salud realizará, de 8 a 11, visitas a medios de comunicación para hablar sobre "Mitos, desafíos y nuevos avances" en el tema. A las 11 se acompañará el lanzamiento del Boletín Epidemiológico nacional, un espacio clave para conocer las estadísticas oficiales y las políticas publicas en marcha.

Luego habrá una asamblea abierta en la Plaza Belgrano de la ciudad de San Pedro, sobre "La realidad del VIH en Argentina: La perspectiva de las organizaciones sociales", en la que se compartirán experiencias, se analizarán desafíos y fortalecerán trabajo en red.