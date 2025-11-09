Sigue castración, vacunación, y el registro de mascotas

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de esta semana de las actividades destinadas al cuidado y bienestar animal, que incluyen castraciones, vacunaciones antirrábicas, desparasitación y registro de mascotas.

Detalló que mañana las castraciones se llevarán a cabo desde las 8 en el CIC "Che Guevara" y, por la tarde, desde las 14, en la Asociación G-MA, manzana AP4, lote 1, barrio La Loma (ambos en Alto Comedero).

El martes 11, el quirófano móvil volverá a las 240 Viviendas de Alto Comedero, manzana M, lote 4, a partir de las 14.

El miércoles 12, en el marco del programa "La Muni junto a Vos", se realizará una jornada integral en la Asociación G-MA, manzana AP4, lote 1, La Loma, de 9 a 12, ocasión en la que las mascotas de los vecinos del lugar podrán acceder a castración, vacunación, registro y desparasitación gratuita.

El jueves 13 se desarrollará una jornada de castración gratuita en el CPV Combate, manzana AP26, lote 43, en el sector de 47 Hectáreas de Alto Comedero, con 45 turnos disponibles desde las 8, y otros 45 desde las 14.

Finalmente, el viernes 14, los operativos de vacunación y registro se realizarán en tres puntos del barrio Malvinas: Alférez Sobral y Puerto Argentino, de 9 a 12; Crucero General Belgrano y Puerto Argentino (Polideportivo), también de 9 a 12, y en Pablo Arroyo 2870, 560 Viviendas, de 15 a 18.

Inscriben para CDI

Por otro lado, la comuna capitalina informó que se encuentran abiertas las inscripciones y preinscripciones -ciclo lectivo 2026- para los distintos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que funcionan en la ciudad, brindando contención, educación y acompañamiento integral a niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 3 años de edad. Las mismas estarán abiertas hasta el 29 de diciembre, en tanto que la inscripción definitiva sería hasta el 1 de febrero. Requisitos: fotocopia del DNI, certificado de residencia y convivencia, partida de nacimiento, fotocopia de certificado de vacunas, ficha de inscripción de legajo único de alumnos y fotocopia de los DNI de las personas autorizadas a retirar al menor.