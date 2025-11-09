Gran participación en la competencia

La delegación de la Escuela Técnica “Herminio Arrieta” de Libertador General San Martín participa activamente en la competencia nacional Desafío ECO YPF, que reúne a estudiantes de todo el país en una experiencia única de innovación, aprendizaje y trabajo en equipo.

Desde Entre Ríos, el profesor Aramayo compartió detalles sobre la primera jornada de competencia, destacando que el equipo logró completar la carrera sin inconvenientes técnicos, lo cual representa un gran logro para los alumnos que enfrentan este desafío por primera vez.

“Nosotros no contamos con un autódromo cerca, entonces hay aspectos técnicos y tácticos propios de este tipo de carreras que recién ahora los chicos pueden experimentar directamente. Es muy distinto vivirlo desde adentro, con los nervios y la adrenalina de la competencia”, explicó el docente.

En la prueba Sprint Femenino, el equipo de la escuela obtuvo el puesto 95, mientras que en otra instancia denominada FinLab, alcanzaron el puesto 83. “Son alumnos que están aprendiendo, y todo esto forma parte de un proceso valioso de formación técnica y humana”, subrayó Aramayo.

Para la jornada de hoy, la Escuela Técnica Herminio Arrieta participa nuevamente en la categoría Sprint Femenino, que se desarrolla por numeración de autos pares e impares, y también en la exigente prueba Endura, una competencia de resistencia que se extiende durante una hora y media, con recargas de batería permitidas y cambio de pilotos, donde se pone a prueba tanto la performance del vehículo como la concentración y la estrategia del equipo.

“Estamos muy contentos y orgullosos de poder representar a nuestra ciudad. Queremos agradecer a todos los que hicieron posible nuestra participación: a los sponsors, a la comunidad y a toda la familia del colegio”, expresó el profesor, destacando el compromiso de los estudiantes y el acompañamiento institucional.