Plaza España

Segundo Encuentro de Emprendedores Universitarios

Se espera casi un centenar de propuestas, hoy en Plaza España.

Sabado, 08 de noviembre de 2025 00:00
En la Plaza España de Casa de Gobierno se concretará hoy, de 9 a 21, el segundo Encuentro de Emprendedores Universitarios. Al respecto, Florencia Ruiz, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias y a cargo de la organización del encuentro, que "tenemos este año más de 90 emprendedores con diferentes rubros que estarán exponiendo". A su vez señalo que durante la jornada habrá sorteos y espectáculos artísticos.

"En esta convocatoria tenemos emprendedores que van desde venta de servicios, productos artesanales y reventa. El año pasado eran 37 y ahora se sumaron más", acotó.

Remarcó que, gracias al apoyo de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, los emprendedores universitarios cuentan con este espacio y también con capacitaciones.

Servicios municipales

Por celebrarse el Día del Empleado y Obrero Municipal, la comuna capitalina informó los ascensores urbanos funcionarán de 8 a 20 y que el estacionamiento tarifado será el habitual. Mercados atenderán normalmente, en tanto que los cementerios estarán abiertos al público de 8 a 18 y que la Dirección atenderá de 8 a 13.

El Parque Botánico estará abierto en su horario habitual, mientras que Higiene Urbana de la comuna en la zona a su cargo solo no prestará la limpieza y barrido manual. Los servicios de la empresa Limsa serán todos normales.

Finalmente, desde el municipio de San Salvador de Jujuy se recordó a los vecinos la importancia de respetar los días y horarios de recolección establecidos, a fin de mantener la ciudad limpia y ordenada.

Por consultas o reclamos, pueden comunicarse al teléfono 388-3131800.

 

