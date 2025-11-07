°
7 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Defensa Pública
MPA
Seccional 1º
Siniestro Vial
Bloque del Partido Justicialista
patovicas
GNC
Facultad de Agrarias
PRIMERA NACIONAL
Artes Marciales
MUNDO GAMER

Lanzan hoy el primer club y academia de esports de Jujuy

Funcionará en la calle Delfo Cabrera 60 del barrio Los Huaicos.

Viernes, 07 de noviembre de 2025 00:00
FOTO DE ARCHIVO | JÓVENES EN UNA COMPETENCIA DE ESPORTS.

Jujuy se prepara para vivir un hecho histórico en el mundo gamer. Hoy se realizará el lanzamiento oficial de "Diablos Azules", el primer club y academia de esports de la provincia, una iniciativa que cuenta con el acompañamiento de la Fundación Jujuy Vóley y Desafío Jujuy.

El espacio funcionará en el barrio Los Huaicos, en la calle Delfo Cabrera 60, y abrirá sus puertas con academias de FC 25, Fortnite, Free Fire, NBA 2K, juegos de pelea, Clash Royale, eFootball Mobile y Brawl Stars. Cada disciplina contará con profesionales especializados que brindarán clases y acompañamiento técnico a lo largo de su formación.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, entre las 15 y las 23, combinando formación competitiva con acompañamiento físico y emocional. El objetivo es que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades, participar en competencias y alcanzar un rendimiento integral con el apoyo de un equipo de coaching.

Además de ser un espacio de entrenamiento, la academia buscará convertirse en un centro de contención social y desarrollo personal, formando líderes positivos en la comunidad gamer y promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación.

Desde la organización destacaron la importancia de pertenecer a un club como "Diablos Azules", que ofrece estructura, acompañamiento y oportunidades reales de crecimiento en una industria que no deja de expandirse.

Los interesados en obtener mayores detalles podrán enviar un mensaje al Whatsapp 3885793203, escribir al correo electrónico [email protected] e Instagram @diablosazulesjujuy.

 

